Expertos destacan la relevancia de organizaciones de pacientes para divulgar la necesaria prevención mediante vacunación

Archivo - Inyección, vacuna, jeringuilla. - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vocal de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Fajardo, y el director de Policy & Public Affairs & Pacientes de la compañía biomédica Pfizer, Fernando Méndez, han destacado la relevancia de las organizaciones de pacientes para divulgar sobre la necesaria prevención mediante la vacunación.

Las entidades "podemos contribuir a identificar barreras, acercar esa información y acompañar a las personas en la toma de decisiones sobre su salud", ha señalado el primero, quien ha añadido que "para que las recomendaciones de vacunación se traduzcan en una herramienta de protección real", es oportuno "ponérselo fácil al paciente". "Es fundamental que las personas sepan qué medidas de prevención son adecuadas para ellas, dónde pueden acceder a ellas y cuenten con información clara y comprensible", ha explicado.

De esta manera se ha expresado Fajardo durante la celebración, este jueves y en Madrid, del Summit 'Construyendo confianza en la prevención: protegiendo el futuro de los pacientes vulnerables', encuentro organizado por el laboratorio en el que Méndez ha puesto de manifiesto que "avanzar en prevención requiere la colaboración de todos los agentes implicados".

"En Pfizer, creemos que las organizaciones de pacientes son fundamentales para trasladar las necesidades reales de las personas y contribuir a una prevención más accesible, equitativa y centrada en el paciente", ha sostenido, para agregar que, por ello, se apuesta "por seguir impulsando espacios de diálogo y trabajo conjunto con estas organizaciones, profesionales sanitarios y Administraciones públicas".

LAS ENTIDADES REFUERZAN LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

En concreto, en el evento se ha indicado que las entidades de representación de las personas con enfermedades desempeñan un papel transversal en el camino hacia la prevención y la inmunización, ya que ayudan a informar y sensibilizar, trasladan las necesidades y barreras de las personas, refuerzan las recomendaciones de los profesionales sanitarios y acompañan a pacientes y cuidadores para que puedan tomar decisiones informadas.

Así, los ponentes han planteado la oportunidad de avanzar hacia un modelo de prevención integral, equitativo y accesible, centrado en las personas y capaz de dar respuesta a las necesidades específicas de las personas mayores, los pacientes crónicos y otros colectivos especialmente vulnerables frente a las infecciones potencialmente prevenibles. Por ello, han sostenido que es importante incorporar la inmunización al cuidado habitual, facilitar el acceso y reforzar la confianza con información rigurosa, comprensible, cercana y coherente.

"En las personas mayores y en quienes conviven con enfermedades crónicas, la prevención de las infecciones debe formar parte del cuidado habitual", ha indicado en esta línea la responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Isabel Jimeno, al tiempo que ha afirmado que la anticipación y revisar las necesidades de vacunación de cada paciente puede ayudar "a reducir complicaciones", así como a "contribuir a preservar su calidad de vida y autonomía" y también a la propia sostenibilidad del sistema asistencial.

Por último, la cita, en la que se ha subrayado que las asociaciones de pacientes actúan como puente entre las personas y el sistema sanitario, y que ha contado con tres 'workshops' paralelos de cocreación y una puesta en común de aprendizajes y próximos pasos, ha servido para enfatizar en la relevancia de integrar la idea de prevención en el cuidado habitual y de atender a las barreras que afrontan los pacientes. Todo ello con información fiable y coordinación entre los distintos agentes.