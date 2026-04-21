Infosalus.- Expertos instan a cuidar las encías para prevenir la pérdida de dientes y otros riesgos para la salud

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de Periodoncia (EFP, por sus siglas en inglés) ha destacado la importancia de mantener unas encías sanas para prevenir enfermedades periodontales, que pueden provocar la pérdida de dientes si no se tratan y están también relacionadas con otros problemas de salud, entre ellos, patologías cardiovasculares.

"Las enfermedades periodontales se encuentran entre los problemas de salud más comunes en todo el mundo. A menudo comienzan de forma silenciosa, con síntomas como sangrado de encías o mal aliento persistente que son fáciles de ignorar", ha explicado el profesor Spyros Vassilopoulos, expresidente de la EFP y presidente del comité de comunicación y participación de la federación.

En el marco del Día de la Salud de las Encías, que se celebra el 12 de mayo, la entidad ha impulsado una campaña mundial, que durará tres años, bajo el lema 'Día de la Salud de las Encías: Empoderando Vidas', para concienciar a la población sobre la importancia de unas encías sanas, fomentar la actuación temprana ante primeros signos de infección y convertir la prevención en una parte fundamental de la vida cotidiana.

La enfermedad periodontal grave es un importante problema de salud pública que afecta en todo el mundo a más de 1.000 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales, incluida la periodontitis, afectan a aproximadamente 3.700 millones de personas en todo el mundo.

Más allá de los problemas bucales, la EFP ha advertido de que existe evidencia científica que sugiere que la enfermedad periodontal está relacionada con varias afecciones de salud graves y, en concreto, hay estudios que han encontrado vínculos entre la periodontitis y enfermedades cardiovasculares como infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

Asimismo, se ha evidenciado que la enfermedad periodontal impacta en las personas con diabetes, en las que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones graves que afectan a los ojos y los riñones, además de incrementar el riesgo de muerte si se compara con personas que solo tienen diabetes.

Estas infecciones de las encías también pueden afectar de forma diferente a las mujeres que a los hombres, en especial durante los cambios hormonales como la pubertad, el embarazo y la menopausia. Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre la periodontitis y el cáncer de mama, y la investigación también ha encontrado un vínculo entre la enfermedad periodontal y la disfunción eréctil.

CÓMO PROTEGER LA SALUD BUCAL

El profesor Vassilopoulos ha insistido en que tener unas encías sanas mejora la calidad de vida, la confianza y la salud a largo plazo, pese a lo que considera que las enfermedades periodontales siguen estando "muy subestimadas".

La Federación Europea de Periodoncia ha apuntado algunas de las recomendaciones para cuidar la salud bucal, entre las que ha destacado la importancia de cepillarse los dientes y usar hilo dental a diario para eliminar la placa y las bacterias, así como visitar con frecuencia al dentista, si puede ser dos veces al año.

Asimismo, ha aconsejado llevar una dieta equilibrada rica en alimentos integrales y limitar los azúcares añadidos; deja de fumar, ya que este hábito aumenta significativamente el riesgo de enfermedad periodontal; y prestar atención a los primeros signos de enfermedad, como sangrado de encías, inflamación o mal aliento persistente.