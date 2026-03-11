Expertos proponen un estudio anatómico-funcional más preciso para elegir el tratamiento de apnea del sueño adecuado

Archivo - Apnea del sueño - ISTOCK/ CHERRYBEANS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) han liderado un trabajo en el que plantean un cambio relevante en la forma de entender la apnea obstructiva del sueño, a través de un enfoque centrado en una aproximación anatómico-funcional más precisa para seleccionar el tratamiento más adecuado.

Los especialistas han propuesto en un editorial en la revista 'Sleep Medicine Reviews' que se analice la enfermedad desde una perspectiva dinámica, frente a la visión tradicional que explica la apnea principalmente como un problema estructural o como consecuencia de una supuesta debilidad muscular.

"El objetivo es comprender mejor qué ocurre realmente durante el sueño para seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente, pues no todos los casos de apnea son iguales", ha destacado el presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea del Sueño de la SEORL-CCC, Carlos O'Connor-Reina, autor del editorial.

Según el nuevo modelo dinámico, la apnea no depende únicamente de la anatomía del paciente, sino del equilibrio entre la forma de la vía aérea y la capacidad de los músculos para mantenerla abierta durante el sueño. De este modo, cuestiona el uso indiscriminado del término 'vía aérea hipotónica', que durante años ha servido para clasificar a pacientes sin criterios homogéneos ni mediciones directas claras.

La nueva clasificación no se limita al plano conceptual, sino que tiene implicaciones directas en el tratamiento. Distingue varios perfiles clínicos, en función del peso del componente anatómico y del funcional, y vincula cada uno a estrategias terapéuticas específicas.

TERAPIA MIOFUNCIONAL

A este respecto, en aquellos casos en los que el problema no es exclusivamente estructural, sino que existe un déficit en la compensación muscular durante el sueño, destaca el papel central de la terapia miofuncional, que consiste en ejercicios orofaríngeos para fortalecer los músculos de la lengua, el paladar y la pared faríngea.

Tradicionalmente se pensaba que entrenar esta musculatura durante el día no tendría impacto durante la noche, cuando el tono muscular disminuye de forma fisiológica. Sin embargo, la evidencia científica reciente demuestra que los ejercicios no solo mejoran la fuerza muscular, sino que pueden inducir cambios anatómicos medibles, incluyendo reducción del volumen lingual y modificaciones en los patrones de colapso observados mediante endoscopia del sueño inducido.

De este modo, la terapia miofuncional no actúa manteniendo activados los músculos durante el sueño, sino modificando las condiciones estructurales que favorecen el colapso. Este enfoque integra anatomía y función y permite avanzar hacia tratamientos personalizados que combinen distintas técnicas según el perfil del paciente.

Entre otros estudios, el editorial recoge la experiencia y evidencias alcanzadas en el uso de la aplicación tecnológica 'AirwayGym', fruto de la especialización y la innovación española, diseñada para aplicar y monitorizar la terapia miofuncional en pacientes con apnea del sueño.

La SEORL-CCC ha destacado el reconocimiento internacional de la otorrinolaringología que supone esta publicación. "La publicación de este editorial en la revista de mayor impacto mundial en Medicina del Sueño demuestra la solidez y el liderazgo internacional de la Otorrinolaringología española en el abordaje de los trastornos respiratorios del sueño", ha señalado el presidente de la sociedad científica, Serafín Sánchez.