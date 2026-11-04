Infosalus.- Expertos proponen de 2 a 3 raciones semanales de pescado de pequeño tamaño para una buena salud nutricional y ambiental

Archivo - Boquerones. Pescado azul. - ISTOCK/ANGELAFOTO - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La socia fundadora de la organización par la transición alimentaria Alimentta y profesora titular del Área de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Isabel Cerrillo, ha señalado que es recomendable consumir de dos a tres raciones semanales de pescado de pequeño tamaño para una buena salud nutricional y ambiental.

En concreto, la "recomendación común" es "dos o tres raciones semanales, alternando azul y blanco", pero "priorizando el azul de pequeño tamaño", ya que "es más beneficioso desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de impacto", ha señalado durante el encuentro 'El pescado en la dieta mediterránea', evento 'online' organizado por Alimentta con motivo de la celebración, el 13 de noviembre, del Día Mundial al respecto.

En este sentido, ha afirmado que, el "consumo responsable" es "un requisito indispensable", algo compartido por el miembro de la entidad, Joan Moranta, quien ha sostenido que no se puede "desligar las recomendaciones de nutrición del impacto" que va implícito. "Cuando se aconseja comer más de tres raciones de pescado, ya estamos en el límite de lo que puede aportar la flota española de cercanía", ha manifestado.

"No podemos estar dando una serie de recomendaciones que son muy buenas para la salud humana, pero son muy malas para la salud ambiental", ha insistido en línea con Cerrillo, que ha asegurado que la estimación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja un mínimo de tres raciones de pescado y "no pone un máximo", es una apreciación con la que "no se está valorando el impacto". "Si el impacto fuera cero, posiblemente tres y más sería una recomendación muy acertada", pero sí existe "el problema de las emisiones", ha explicado.

DE CERCANÍA Y DE TEMPORADA

"El impacto hay que tenerlo en cuenta; por eso, se disminuyen las recomendaciones", ha resumido, ante lo que la especialista en gestión pesquera y sostenibilidad e investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Alba Aguión, ha sostenido que es necesario dar "más protagonismo al pescado y al marisco fresco por encima del congelado o procesado", y que sea "de cercanía y de temporada".

En cuanto a la sugerencia de priorizar los pescados de pequeño tamaño, Cerrillo ha afirmado que los grandes "van acumulando metales pesados", entre los que ha hecho especial énfasis en el mercurio. De hecho, ha declarado que la AESAN asegura que los ciudadanos pueden estar "excesivamente expuestos" y pide evitar el consumo, sobre todo, en población vulnerable, como "menores de 10 años y embarazadas".

Tras sostener que entre los alimentos señalados se encuentran "el atún rojo, el tiburón o similares como el marrajo o el cazón, el lucio y el pez espada", ha insistido en la importancia del pescado azul, como "la sardina y el boquerón", que "son especies que, además de ser una excelente proteína, también son ricas en omega-3". Con ello, es posible "diversificar el consumo", y es que "más de la mitad" en España se realiza con cuatro especies, que son "merluza, salmón, bacalao y atún", ha declarado.

"Hay muchísimas otras mucho menos explotadas e igual de valiosas desde el punto de vista nutricional", ha aseverado, para añadir que también es importante combinar la alimentación propuesta con bivalvos de acuicultura, que representan "un producto de pesca de bajo impacto" y "una proteína animal con contenido en minerales muy beneficioso". Por contra, ha indicado que las gambas y los langostinos que se consumen tanto "no proceden de costas españolas" y, por tanto, "no es lo más sostenible".

LEER LAS ETIQUETAS

De este modo, y para compaginar la salud nutricional y ambiental, aboga por "comprar en pescaderías" y "aprender a leer las etiquetas". Al respecto del segundo aspecto, ha afirmado que especifican "de donde proceden las capturas" y "las artes de pesca", para poder "elegir siempre las menos intensivas".

En la misma línea se ha mostrado Aguión al recordar que "hay diferentes pescados con diferentes impactos ambientales, y económicos y sociales", por lo que es oportuno "ganar conocimiento y conciencia" al respecto de cómo las decisiones alimentarias "tienen consecuencias y están promocionando un tipo de modelo de pesca frente a otros". "Hay un impacto con dos caras", siendo una los beneficios nutricionales y la otra "en términos de medio ambiente", ha compartido con el resto de ponentes.

Por ello, ha insistido en la apuesta por el consumo de pescado de cercanía y fresco y por "dar más protagonismo" a los bivalvos de acuicultura, ya que "no necesitan piensos", como sí pescados "como lubina, dorada y salmón". En cualquier caso, el objetivo es acercarse a "los modelos de producción de pesca y de la dieta asociados a dietas más saludables y sostenibles", ha finalizado la responsable de Relaciones Institucionales de Alimentta, Verónica Rebollo.