Expertos subrayan que la diabetes tipo 1 puede identificarse antes de la aparición de los síntomas

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MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El endocrinólogo pediátrico del Hospital Universitario de Cruces de Bilbao (Vizcaya), el doctor Luis Castaño, ha señalado que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que "puede identificarse antes de la aparición de los síntomas", lo que ha sido compartido por otros expertos que abogan por adaptar la respuesta asistencial a la nueva realidad.

La comprensión actual de la patología "está transformando la forma en que la abordamos", ha indicado, al tiempo que ha declarado que ello permite la anticipación al diagnóstico clínico "y realizar un seguimiento que contribuya, fundamentalmente en niños y adolescentes, a evitar un inicio clínico complejo y grave, que puede requerir un ingreso en unidades de vigilancia intensiva".

De esta manera se ha manifestado Castaño con motivo de la celebración de la jornada 'A tempo: Conversaciones de dos a tres', organizada por Levin con el apoyo de la compañía farmacéutica Sanofi, encuentro en el que ha afirmado que "los avances científicos y la innovación están abriendo la puerta a estrategias que podrían modificar la progresión de la enfermedad".

La cita, en la que se ha expuesto el contexto de que la diabetes tipo 1 afecta a entre 100.000 y 200.000 personas en España, y destacado la experiencia desarrollada por hospitales en la detección precoz de población de riesgo, respaldada por el consenso científico y la reciente publicación del 'Proceso Asistencial Integrado' (PAI), ha servido para sostener que la enfermedad evoluciona en cuatro estadios y puede diagnosticarse mediante la identificación de autoanticuerpos en sangre.

Por ello, los especialistas han apuntado que adelantarse al debut clínico tiene un impacto directo en la reducción de la cetoacidosis diabética, una condición potencialmente grave que se presenta como síntoma inicial en más de un tercio de los niños en España en el momento del diagnóstico. De hecho, la detección precoz ha mostrado poder reducir esta complicación en más de un 90 por ciento.

CAMBIO DE PARADIGMA

"Ahora, el reto está en averiguar cómo producir los cambios estructurales necesarios dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que este cambio de paradigma sea real", ha indicado el director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, en relación con la oportunidad de anticipación que propicia. Así, "hay dos aproximaciones, una tiene que ver con el cribado y la otra con la innovación terapéutica", ha asegurado, para agregar que la combinación "dará la clave para el abordaje en el futuro".

"Llegar tarde al diagnóstico deja una huella profunda, supone un impacto psicológico devastador y genera un daño que marcará el futuro y la gestión de la enfermedad", ha indicado, en representación de los pacientes, la portavoz de la plataforma Crecer sin Diabetes, Ana Tormos, quien ha declarado, por contra, que "la detección precoz cambia radicalmente esta historia". "Contar con ese margen de tiempo permite a las familias evitar las urgencias médicas, asimilar la noticia y prepararse para el manejo de la enfermedad", ha explicado.

Por su parte, la psicóloga clínica e investigadora del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, la doctora Carmen Grau, ha asegurado que "un diagnóstico inesperado suele vivirse como un 'shock' debido a la brusquedad de la noticia, lo que dificulta la toma de decisiones". Sin embargo, "la detección precoz nos permite anticiparnos y asimilar la información de forma gradual, dando el espacio necesario para que cada miembro de la familia procese esta realidad a su propio ritmo", ha afirmado.

Por último, la subdirectora médica y responsable del Área de Diabetes del Hospital Universitario La Paz de Madrid, la doctora Noemí González, ha expuesto que "los programas de detección precoz dirigidos a personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 están permitiendo sentar las bases de este nuevo abordaje", mientras que el presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha manifestado que medir solo los resultados clínicos y el impacto económico directo significar ver únicamente "una parte del valor que genera actuar a tiempo", ya que "sus beneficios también se reflejan en la carga del cuidado informal, el bienestar emocional de la familia, la vida laboral de los padres y madres y la escolarización de los niños".