Expertos subrayan la necesidad de abordar el impacto emocional de las enfermedades dermatológicas

Archivo - Eczema dermatitis - IRINA ESAU/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía LEO Pharma y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) han celebrado el IV Ciclo de Jornadas sobre Novedades en Dermatología, en el que varios expertos han coincidido en destacar la importancia de un abordaje multidisciplinar para tratar la carga emocional y psicológica asociada a las enfermedades dermatológicas.

Así, esta nueva edición, y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud de la Piel, se ha centrado en la estrecha relación entre las enfermedades de la piel y la salud mental.

Según los especialistas, patologías de la piel como el eccema crónico de manos (ECM), la dermatitis atópica y la psoriasis pustulosa generalizada (PPG), así como otras condiciones de la piel severas, no solo suponen un desafío físico para el paciente, sino que además conllevan una carga psicosocial importante, incluyendo estigma, ansiedad y depresión, que tienen un impacto directo en la calidad de vida del paciente.

"El impacto de las patologías de la piel trasciende lo físico. Especialmente en los pacientes más jóvenes, el peso de la enfermedad y el estigma social se traducen en un alto coste laboral, con bajas recurrentes y una merma significativa en su calidad de vida. No podemos centrarnos solo en la piel; debemos abordar este malestar psíquico de manera integral", ha concretado el director médico de LEO Pharma España, Marcin Kozarzewski.

En este sentido, Kozarzewski ha afirmado que las enfermedades cutáneas no terminan en la piel, sino que se debe combatir el impacto psicológico de aquellos que 'sufren en silencio'. "Más allá de la consulta, el paciente se enfrenta a un profundo malestar psicológico donde la ansiedad y la inseguridad condicionan su calidad de vida. En este sentido, la intervención de los profesionales sanitarios debe contemplar una faceta psicológica, proporcionando un acompañamiento integral que ayude al paciente a recuperar su confianza y su bienestar emocional", ha apuntado.

Desde la perspectiva clínica, la dermatóloga y divulgadora Ana Molina ha aportado una visión clara sobre la necesidad de ser cercano con el paciente y tratar de romper estigmas: "Como profesionales debemos ser capaces de explicar las enfermedades cutáneas de manera que el paciente pierda el miedo. La comunicación es nuestra mejor herramienta contra el estigma; si logramos que el paciente entienda su enfermedad podemos también reducir la ansiedad y el estrés de muchos pacientes".

Por su parte, la psiquiatra y divulgadora Rosa Molina ha añadido que el abordaje psicológico debe ser temprano. "Muchas veces, el paciente llega a consulta tras años de sufrimiento silencioso. Integrar la psicología desde el primer momento y valorar el apoyo psiquiátrico cuando sea necesario evita que las patologías de la piel condicionen toda la estructura emocional y social del individuo", ha manifestado.

MÁS ALLÁ DE LA CONSULTA

El impacto en la calidad de vida y el rol que juegan las asociaciones de pacientes también ha tenido un papel central en la jornada. Jaime Llaneza, paciente, socio fundador y responsable de relaciones institucionales de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), ha explicado que el paciente con patologías cutáneas vive en un "estado de alerta constante".

"Las asociaciones no solo somos un soporte, sino un espacio donde las personas se sienten comprendidas y acompañadas por quienes han pasado por experiencias similares. Compartir la vivencia ayuda a romper el aislamiento, recuperar la confianza y afrontar mejor la enfermedad. Además, un adecuado control de la patología y un abordaje integral que también tenga en cuenta la salud mental son fundamentales para mejorar realmente la calidad de vida de los pacientes", ha declarado.

A su vez, el director de la asociación Acción Psoriasis, Santiago Alfonso, ha defendido atender las necesidades emocionales del paciente: "Nuestro objetivo es que la sociedad entienda que la psoriasis o cualquier patología requiere de un entorno de comprensión y aceptación social".

La sesión también ha contado con el testimonio de Carmen de Lorenzo, creadora de contenido y paciente con dermatitis atópica, quien ha compartido cómo convivir con una enfermedad visible afecta a la autoestima, las relaciones personales y la vida cotidiana.