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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vocal asesor de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Jorge del Diego, ha explicado que las últimas investigaciones muestran que la protección que ofrece la vacunación frente a la COVID-19 se mantiene durante unos cinco o seis meses, por lo que considera que podría valorarse una campaña de vacunación adicional en primavera dirigida a determinados grupos, como personas mayores o población de riesgo.

"Se debe comprobar si existen distintas circulaciones de este virus a lo largo del año para ver si será necesario plantear, como hace Suecia, una vacunación en primavera dirigida específicamente a grupos concretos", ha señalado Jorge del Diego en una jornada sobre vacunación frente a la COVID-19 organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la compañía biofarmacéutica HIPRA.

No obstante, el experto ha precisado que actualmente no se está considerando esta postura entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. En este contexto, Del Diego ha advertido de que para los sistemas sanitarios resultaría "muy difícil" afrontar dos campañas de vacunación en épocas diferentes del año.

Así, ha defendido que es necesario optimizar la utilización de los recursos públicos. "Andalucía, por ejemplo, tiene en torno a mil residencias. Ir a mil residencias supone una operación logística muy importante y dejar de hacer muchas cosas en un momento determinado para focalizar los esfuerzos en ello", ha manifestado.

Por su parte, la secretaria de la Asociación Española de Vacunología (AEV), María Fernández-Prada, ha indicado que la circulación del SARS-CoV-2 no es estacional, sin embargo "se sigue vacunando de manera estacional, por muchas ventajas que ello tenga", ha apuntado.

"Por eso, en algunos momento se ha propuesto al Ministerio si es necesario una segunda dosis de vacuna en grupos concretos en primavera para intentar adaptarnos a la circulación del virus o reducir su impacto", ha señalado Fernández-Prada.

Tras ello, el responsable científico y de Vigilancia Virológica del Centro Nacional de Gripe en Valladolid, Iván Sanz, ha sostenido que lo más probable es que la duración de las vacunas aumente con el tiempo, ya que el virus tenderá a estabilizarse, lo que podría hacer que la protección vacunal se prolongue.

SIGUE REPRESENTANDO UN RIESGO RELEVANTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

Los expertos han advertido de que la COVID-19 sigue representando un riesgo relevante para la población vulnerable y de que la menor percepción social del riesgo está impactando tanto en las coberturas vacunales como en la adherencia a medidas preventivas básicas.

Así, ha informado de que solo en la temporada 2024-2025 se registraron en España alrededor de 8.000 hospitalizaciones, 300 ingresos en UCI y unas 500 muertes asociadas a la COVID-19, concentradas principalmente en personas mayores y pacientes de riesgo.

"La COVID-19 no debe comunicarse con los códigos de alarma social de 2020, pero tampoco puede tratarse como una infección trivial", ha indicado Fernández-Prada.

En cuanto al comportamiento epidemiológico de la COVID-19, Sanz ha destacado que el SARS-CoV-2 ha evolucionado hacia un modelo de circulación basado en brotes distribuidos a lo largo del año, alejándose de las grandes ondas pandémicas iniciales. "La convivencia con el virus está ya establecida", aunque ha precisado que todavía existe incertidumbre sobre cuál será su patrón de circulación en los próximos años.

"SE TIENEN QUE PERSONALIZAR LOS MENSAJES"

En cuanto a los mensajes que deben trasladarse a la población para fomentar la vacunación frente a la COVID-19, Fernández-Prada ha defendido que deben ser "personalizados", especialmente en el caso de los grupos de riesgo. "Cuando hablamos de grupos de riesgo no asociados a la edad, sino a patologías, intentaría personalizar el mensaje: en tu caso, con tu situación", ha añadido.

Por su parte, ha apostado por que el mensaje dirigido a las personas de 70 años o más esté enfocado en mantener su estado de salud actual. "La manera de conservar tu salud y la situación en la que estás ahora mismo pasa por cuidarte, y dentro de cuidarse está vacunarse", ha concretado.

Asimismo, ha subrayado que es importante transmitir a la población la carga real de la enfermedad. "Está bien que se expliquen las tasas de mortalidad y la disminución de la calidad de vida que puede suponer un ingreso hospitalario. Para mí, un mensaje clave es que la gente conozca la carga de la enfermedad. Es importante conocer las cifras", ha finalizado.