Infosalus.- Extremadura demanda que las medidas adoptadas en el CISNS cuenten con dotación y dejen de ser "derechos de papel"

MADRID 28 May.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha demandado este miércoles que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) cuenten con dotación presupuestaria y no se queden en "derechos de papel".

"Necesitamos una gestión centralizada que se base en dar la dotación económica suficiente y necesaria para que los derechos que se firmen pasen de un papel a una realidad y se redunde en el beneficio de los pacientes", ha señalado durante su participación en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press.

En este sentido, ha apuntado a la última estrategia acordada, el Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería (MECE), sobre el que ha preguntado dónde está la consignación presupuestaria para llevarla a cabo y apostar por el liderazgo de estos profesionales.

"Miren, úsennos de ejemplo, porque Extremadura por primera vez tiene a una enfermera consejera, ha roto techo de cristal, porque tenemos dos gerentes enfermeros de áreas de salud, que antes nunca se había contemplado, y nosotros por ejemplo hemos permitido algo que estaba vetado, que es el acceso directo a consultas de enfermería de Atención Primaria", ha detallado.

ESTATUTO MARCO

En relación con el Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad está negociando con distintos sindicatos para actualizarlo después de 22 años, García Espada ha cuestionado al departamento dirigido por Mónica García acerca de cuándo pretende sacar este texto, asegurando que "cada vez lo tiene más complejo".

"No queremos engaños, no queremos que haya unas falsas expectativas, por nuestra parte queremos certezas. Y siempre que haya una mejora a todas las categorías profesionales con la consignación presupuestaria adecuada, desde Extremadura tendrán apoyo. Pero desde luego ahora lo único que tienen es ruido y una situación bastante compleja por parte del ministerio. Ellos verán cómo lo resuelven, es suyo", ha aseverado.

Una de las medidas que el Ministerio contempla incluir en este texto es la incompatibilidad para que los jefes de servicio de la sanidad pública trabajen también en la privada. García Espadas ha explicado, como anunció la pasada semana, que su consejería está tramitando la modificación del decreto que imponía en Extremadura la exclusividad, y que hacía que fuera la única comunidad, junto a Navarra, en impedir la compatibilidad del ejercicio público y privado simultáneo a estos profesionales.

Igualmente, sobre la exigencia de algunos sindicatos de implantar una jornada laboral de 35 horas, ha señalado que su Ejecutivo está "dispuesto" a dialogar y valorarlo, con ayuda de las plantillas que conforman los hospitales.

LEY DEL MEDICAMENTO

Otra de las reformas legislativas abordadas por la consejera extremeña ha sido el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que el Consejo de Ministros aprobó a principios de abril. "Las comunidades no hemos tenido voz (en la elaboración de este texto) y esta no es la forma de trabajar con rigor y con consenso en el seno de un Consejo Interterritorial cuando las comunidades somos los prestadores de servicios", ha denunciado.

Según ha explicado, en el Pleno del CISNS que se celebró en Toledo la semana anterior a la aprobación del anteproyecto, preguntó por este hecho y el equipo ministerial no se lo confirmó. "Una vez más es la forma de trabajar del Ministerio, es su forma de no informar a comunidades, no dar voz a los órganos como la Comisión Permanente de Farmacia, competente para ello, y es la forma de invadir competencias de las autonomías", ha destacado añadiendo que Sanidad encontrará "de frente" a Extremadura cuando tengan esta forma de proceder.

(Seguirá ampliación)