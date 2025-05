Infosalus.- Extremadura reitera su rechazo a un reparto "arbitrario" de menores migrantes entre CCAA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite los recursos presentados por su comunidad, Aragón y Cantabria contra el sistema de reparto de menores no acompañadas entre CCAA y ha reiterado su rechazo a que este reparto se haga de forma "arbitraria", beneficiando a algunos territorios "sin criterios objetivos".

"Nosotros no vamos a entrar, ya lo he manifestado en varias ocasiones públicamente, en un uso de los menores migrantes para mantener unos apoyos parlamentarios al presidente del Gobierno", ha señalado en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, donde ha asegurado que Extremadura es "solidaria" y "rigurosa", pero se opondrá a un sistema basado en criterios "que no responden al sentido común".

Sobre la Comisión de Infancia y Adolescencia que se celebra este miércoles para informar a las comunidades autónomas de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en cada territorio, ha destacado que no saben qué saldrá de ella porque el ministerio "es totalmente impredecible".

"En la Conferencia Sectorial que sucedió hace unos días, hace una semana, se nos impidió votar al prever que no tenían una unanimidad favorable para la aprobación de criterios. Fue un esperpento lo que se vivió en la Conferencia Sectorial", ha denunciado.

En esta línea, ha reiterado que en Extremadura son "muy rigurosos" y mantienen "la lealtad institucional", por lo que han facilitado la información requerida sobre su capacidad de ocupación de menores migrantes.

"Teníamos 56 plazas para menores migrantes en Extremadura para tratarlos en las mejores condiciones que ellos merecen y el año 2024 atendimos a 126 menores migrantes. Tuvimos que convertir de 56 plazas, acreditar hasta 80 plazas nuevas y eso, repito, se convierte en un pico de máxima atención de un 134 por ciento", ha explicado.