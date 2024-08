FACUA critica que el anteproyecto de Ley de Alcohol no considere bebida alcohólica a las de una graduación menor de 0,5º

La organización también pide legislar sobre la venta 'on line' y definir mejor algunos aspectos de la publicidad



MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción critica que el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad, presentado por el Gobierno, solo considere bebidas alcohólicas a aquellas con una graduación de 0,5 por ciento de alcohol o más, y pide que abarque todas aquellas bebidas que contengan alcohol, sin importar en qué porcentaje.

La asociación ha presentado sus alegaciones al texto normativo, en cuyo artículo 2 define como bebidas alcohólicas "aquella que contenga alcohol en más del 0,5 por ciento de su volumen, cualquiera que sea su forma de presentación". FACUA rechaza "frontalmente" esta definición, ya que deja fuera de la regulación todas aquellas que, pese a presentar alcohol, lo hacen en un porcentaje inferior. Así, bebidas como las cervezas 'claras' (rebajadas con limón) de diferentes marcas no estarían incluidas.

Por ello, FACUA considera "imprescindible" que la definición abarque todas aquellas bebidas que contengan alcohol, sin importar en qué porcentaje, teniendo en cuenta que la norma aspira a "retrasar lo máximo posible la edad de inicio de consumo de alcohol, aspirando a un consumo cero".

RECHAZO A LA AUTORREGULACIÓN

Por otro lado, la asociación rechaza la propuesta del texto normativo de que el control de las actuaciones en el ámbito comercial sea un sistema de "corregulación" o "autorregulación".

En este sentido, FACUA advierte de que ello "supone dejar en manos de las empresas la fiscalización de su comportamiento, lo que termina derivando en que este mecanismo no sea eficaz".

Así, para la organización resulta "imprescindible" que sea la propia Administración pública quien, con personal propio, realice la labor de control de todas las cuestiones relativas al ámbito comercial. "Con independencia de que puedan existir códigos de conducta de la industria, las tareas de vigilancia del cumplimiento de la normativa debe ser competencia de los organismos públicos, más aún en aquellos sectores que pueden afectar ciudadanos especialmente vulnerables, como es el caso de los menores de edad", defienden.

IMPRECISIÓN EN LA VENTA 'ON LINE'

FACUA señala que, aunque la ley recoge determinadas medidas para evitar la venta a menores en máquinas dispensadoras --en las que la bebida no se suministra directamente por un vendedor--, no se recoge nada en relación a la posible venta 'on line' de productos con alcohol.

La asociación recuerda que la venta 'on line' está "cada vez más presente" en la sociedad actual, y que tiene "un especial riesgo" de que los menores de edad puedan comprar bebidas alcohólicas con mayor facilidad mediante este método, por lo que resulta "imprescindible" que se creen medidas destinadas a impedir o dificultar la compra.

LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD

FACUA también incide en que la norma no puede limitar la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas a los productos audiovisuales destinados a menores, por lo que pide mayor definición en este aspecto.

La asociación considera que, dado que los intereses de los menores resultan "cada vez más cambiantes" y en un menor espacio de tiempo, resulta complicado definir cuáles son aquellos destinados a los menores de edad, en un ecosistema en el que el contenido audiovisual por Internet y bajo demanda ha sustituido al tradicional --y que resulta más difícil de controlar que este último--, y teniendo en cuenta que también pueden variar según la franja de edad.

Así, para FACUA resulta "necesario" optar por una redacción en la que la prohibición no esté condicionada a que el contenido esté destinado de forma principal o mayoritaria a personas de edad, independientemente del formato en el que se reproduzca (televisión, música, aplicaciones de móvil, videojuegos, etc.).

INFRACCIONES

FACUA también señala que debería elevarse el grado de la infracción para el caso de las personas mayores de edad que consumen bebidas alcohólicas en lugares prohibidos. La redacción del anteproyecto de ley considera como infracción leve esta conducta, independientemente de la edad del infractor. Sin embargo, la asociación considera que para mayores de edad debería tipificarse como grave.

En relación a esto, según FACUA, las sanciones para las infracciones leves también deberían aumentarse, ya que actualmente contempla una cuantía de 60 euros. Una cantidad "demasiado escasa" para que la sanción cumpla una función verdaderamente disuasoria.

Por último, FACUA advierte de que un plazo de entrada en vigor de seis meses resulta "completamente excesivo", teniendo en cuenta que el objetivo de la norma es "proteger los intereses de los menores de edad", una parte de la población "especialmente desprotegida", por lo que resulta necesario que entre en funcionamiento cuanto antes para que pueda cumplir su función.