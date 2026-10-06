Archivo - Sanidad oferta 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, casi un 4% más que el año pasado - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Manuel Martín, ha reclamado que el nuevo Gobierno que salga tras las elecciones del 29 de noviembre "responda a los intereses de la ciudadanía y no de los 'lobbies'" retomando la aprobación de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El problema que tenemos con la convocatoria de elecciones es que decaen todas las propuestas a debatir en el Parlamento'", ha señalado durante la presentación del '12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)', impulsado por la organización, cita que ha aprovechado para señalar que autorizar el proyecto de ley al respecto "es un problema que habrá de afrontar el futuro Gobierno".

A juicio de Martín, "esa batalla puede ser muy importante según sea el color del Gobierno correspondiente". No obstante, el representante de la FADSP y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (ADSP-IB), José Manuel Aranda, ha subrayado la incertidumbre al respecto, ya que ha asegurado que si la legislatura hubiera continuado, de igual forma "la ley no se aprobaría".

"Junts no está a favor de mantener el sistema sanitario público" y, por contra, "está a favor de la colaboración público privada", ha explicado al respecto, dado que la formación política catalana tenía la llave para el visto bueno a la norma. "Los intereses de la composición del Parlamento ahora no hubieran permitido aprobar esta ley, como tampoco el Estatuto Marco", ha zanjado.

En cualquier caso, el portavoz de la FADSP y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Sergio Fernández, ha subrayado que, de cara a los comicios, "sería bueno que la Sanidad tuviera un espacio relevante en el debate". Sería deseable "hablar de qué modelo sanitario queremos y de qué se quiere hacer para frenar el proceso de privatización", ha finalizado.