FAECAP y FENAER se unen para reforzar el papel de la Atención Primaria en la prevención de enfermedades respiratorias

Imagen de los logos de FAECAP y FENAER . - FAECAP

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el papel de la Atención Primaria en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades respiratorias y la mejora de la calidad de vida de las personas pacientes.

Este acuerdo estratégico forma parte de una alianza centrada en el desarrollo de acciones conjuntas que sitúan a la Atención Primaria como eje clave del sistema sanitario, potenciando el papel de las enfermeras familiares y comunitarias (EFyC) en la educación para la salud, la detección precoz y el seguimiento de pacientes con patologías respiratorias.

Entre las primeras líneas de actuación, ambas entidades trabajarán en campañas dirigidas a la población general para mejorar el conocimiento de enfermedades como la EPOC, promoviendo la identificación de síntomas precoces y fomentando el diagnóstico temprano.

En este contexto, FENAER impulsará iniciativas en centros de Atención Primaria de todo el territorio nacional, alineadas con las recomendaciones internacionales, reforzando la sensibilización social y el acceso a información de calidad.

El convenio también contempla la difusión del trabajo que desarrollan las enfermeras familiares y comunitarias en el ámbito respiratorio, destacando su papel en: la educación sanitaria individual y comunitaria, el autocuidado y la adherencia terapéutica, el abordaje integral de pacientes crónicos y la promoción de estilos de vida saludables.

Asimismo, se promoverá la difusión de recursos divulgativos como el vídeo 'Descubriendo a tu EFyC', orientado a acercar a la ciudadanía el valor de estas profesionales dentro del sistema sanitario.

Desde FAECAP se subraya que este tipo de alianzas refuerzan un modelo de Atención Primaria "más resolutivo, accesible y centrado en las personas", en línea con los retos actuales del sistema sanitario.

Por su parte, FENAER destaca la importancia de trabajar conjuntamente con profesionales sanitarios para avanzar en la mejora de la atención a pacientes respiratorios y fortalecer la coordinación entre asociaciones y sistema sanitario.