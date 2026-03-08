Fallece el doctor Hernán Cortés-Funes, pionero de la investigación oncológica española

Archivo - El Doctor Hernán Cortés-Funes - SIVERMAGEN - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso oncólogo Hernán Cortés-Funes ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), de la que fue presidente entre 1987 y 1989.

En un mensaje en 'X', SEOM ha transmitido su más sentido pésame y "un abrazo enorme a los familiares y amigos" del doctor Cortés-Funes, uno "de los pioneros en el impulso de la Oncología Médica en nuestro país".

Cortés-Funes nació el 18 de enero de 1945 en Buenos Aires. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1967, obtuvo la especialización en Medicina Interna y Oncología Médica, y, posteriormente, el doctorado en Oncología Médica. Cinco años después, participó en el Cancer Therapy Evaluation Program en el National Cancer Institute (NCI) de EEUU.

A lo largo de su carrera profesional, ha sido miembro fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), de la Federation of European Cancer Societies (FECS) y de la Asociación Española de Investigación de Cáncer, así como también formó parte de múltiples organizaciones y Grupos Cooperativos tanto nacionales como internacionales.

Dentro de las áreas de investigación destacó su interés en el desarrollo de nuevos fármacos, estudios clínicos tempranos, farmacología clínica y nuevos tratamientos en cáncer de mama, pulmón, cabeza y cuello y tumores germinales. También fue autor de más de 200 publicaciones en Oncología Médica, colaborador en 14 revistas oncológicas y escribió siete libros.

Entre su trayectoria también destaca el haber sido presidente y fundador de otras sociedades oncológicas españolas como el Grupo Internacional de Investigación de Cáncer de Mama (IBGSG), denominado originariamente grupo Ludwig y del Grupo Cooperativo de Investigación Clínica de Cáncer de Mama y tumores sólidos (Grupo SOLTI).

Asimismo, fue jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Internacional HC Marbella, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y profesor asociado de Medicina en la UCM.

En 2012, fue condecorado con la Cruz de Honor de la Sanidad Madrileña por su dedicación a la oncología como médico e investigador.