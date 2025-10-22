MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Piedad García Marcos, ha advertido este miércoles sobre el "gran problema" de salud pública que suponen las infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya prevalencia no ha dejado de aumentar en los últimos años.

"Las infecciones de transmisión sexual suponen uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial (...) Se estima que cada día un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual y en los últimos años no ha dejado de aumentar su prevalencia", ha afirmado García durante un vídeo publicado en el canal de YouTube del Consejo.

Este vídeo forma parte de una serie de doce que busca profundizar en las ITS más frecuentes, identificar signos y síntomas para fomentar su detección precoz y dar a conocer a la población las medidas más adecuadas para prevenirlas, una iniciativa que cuenta con la colaboración de Durex.

Además, se abordará la realidad de las ITS, los bulos y mitos que existen al respecto, las pruebas de detección disponibles y las formas de prevención. Del mismo modo, se tratarán algunos ejemplos de estas infecciones como la clamidiasis, el virus de papiloma humano, la sífilis, la tricomoniasis, el herpes genital, la hepatitis, la gonorrea y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

"Desde la farmacia comunitaria tenemos una especial sensibilidad y estamos trabajando para concienciar a la población sobre la situación de las ITS y sobre las opciones que tenemos para romper esta cadena", ha sostenido la vocal nacional, expresando que el diagnóstico tardío, la estigmatización y el pudor están detrás de este tipo de infecciones, y que además dificultan su abordaje y prevención.

Asimismo, ha subrayado que el farmacéutico comunitario puede proporcionar un consejo "crucial" por su cercanía y accesibilidad, y ha incidido en que las ITS pueden ser asintomáticas en muchas ocasiones, sin que el paciente sea consciente de su situación.

"En ese entorno de confianza que representa la farmacia comunitaria, facilitar información y derivar al médico en caso de sospecha contribuirá a cortar la cadena de contagios", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Medicina Televisión, José Manuel Fernández Muñiz, ha afirmado que la salud sexual sigue siendo "un tema rodeado de tabúes, desinformación o silencios", motivo por el que ha considerado fundamental la realización de iniciativas como esta, especialmente en un contexto en el que las ITS no paran de crecer.