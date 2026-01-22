Los farmacéuticos destacan su papel en la detección precoz de signos sospechosos de la lepra

Archivo - Farmacia - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha publicado un documento con información sobre la lepra, una "enfermedad desatendida" a nivel mundial frente a la que consideran que los farmacéuticos tienen un papel clave por su "proximidad, accesibilidad y relación de confianza" con la población, que pueden aprovechar para detectar precozmente signos sospechosos y derivar a un especialista.

La lepra, cuyo Día Mundial se conmemora este domingo, registró 172.717 casos en todo el mundo, lo que supone una caída del cinco por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, los farmacéuticos han advertido de que se trata de una enfermedad "aún presente" que representa un "problema de salud pública con magnitudes muy diferentes entre regiones".

En este sentido, han alertado de que la enfermedad pone en evidencia "profundas desigualdades en el acceso a los servicios de salud, en las condiciones socioeconómicas y en la robustez de la vigilancia epidemiológica". Precisamente, han subrayado que la vigilancia epidemiológica es crucial para la prevención y el control de la patología.

En entornos con alta prevalencia, los programas nacionales incluyen la notificación obligatoria de casos y el seguimiento de contactos, clave para limitar la transmisión. Además, la atención integral de los pacientes no finaliza con la erradicación del bacilo causante de la patología, sino que debe incluir el seguimiento clínico, la prevención de discapacidades, la rehabilitación y el apoyo psicosocial.

En este contexto, han hecho hincapié en el papel "relevante" que desempeñan los farmacéuticos, tanto en lo referido a la detección precoz, abordaje clínico y adherencia terapéutica, como en aspectos de educación sanitaria y reducción del estigma.

SIGNOS DE ALARMA

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha detallado que, entre los signos que deben poner en alerta a los profesionales se encuentran que el paciente consulte en la farmacia por lesiones cutáneas persistentes; que tenga reducida la sensibilidad cutánea y que sufra parestesias o dolor neuropático de evolución insidiosa.

En estas situaciones, el farmacéutico puede identificar situaciones que no encajan con afecciones cutáneas comunes o con procesos autolimitados y recomendar una valoración médica. Con este cribado informal se puede contribuir a una derivación temprana que permita iniciar el tratamiento antes de que aparezcan lesiones irreversibles o discapacidades.

Aunque los fármacos empleados para tratar la lepra, como rifampicina, dapsona y clofazimina, presentan perfiles de seguridad bien conocidos, no están exentos de riesgos. Por ejemplo, puede darse hepatotoxicidad por rifampicina y hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) o metahemoglobinemia (exceso de metahemoglobina, que no es capaz de transportar oxígeno de forma eficaz a los tejidos) asociadas a dapsona. También pueden surgir alteraciones cutáneas y gastrointestinales relacionadas con clofazimina.

El farmacéutico, con formación en farmacovigilancia, puede identificar precozmente estos efectos adversos, evaluar la gravedad de las reacciones adversas notificadas por el paciente, identificar interacciones clínicamente relevantes, proponer ajustes o alternativas terapéuticas y colaborar con el resto del equipo sanitario para optimizar el tratamiento global del paciente.

Asimismo, este profesional ayuda a los pacientes a entender el objetivo terapéutico y la importancia de completar el tratamiento, ofreciendo estrategias para cumplir con la adherencia, un aspecto clave en el caso de la lepra, pues el abandono del tratamiento puede favorecer recaídas y, potencialmente, la aparición de resistencias.

En paralelo, la labor educativa del farmacéutico, transmitiendo información contrastada sobre el modo de transmisión de la lepra, la medicación necesaria y la improbabilidad de que se transmita una vez iniciado el tratamiento, permite desmontar mitos no solo entre los pacientes, sino también entre su entorno y la sociedad en general.