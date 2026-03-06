Los farmacéuticos reclaman abordar la salud de la mujer y los tratamientos con perspectiva de género y sexo

Archivo - Una persona sin mascarilla el día del fin de su obligatoriedad en el interior de la Farmacia Tucán 7 situada en el distrito de Carabanchel, a 5 de julio de 2023, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Orden S - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha reivindicado la necesidad de que los profesionales sanitarios presten una atención sanitaria con perspectiva de género y sexo, teniendo en cuenta que las mujeres y los hombres enferman y reaccionan de forma diferente a la patología y a los tratamientos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, los farmacéuticos han recordado que existen patologías que impactan más y de forma distinta en la mujer, como las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones, la osteoporosis, las infecciones urinarias, la migraña, el asma, las enfermedades neurológicas, las infecciones de transmisión sexual, la menopausia, la anticoncepción o las enfermedades mentales.

Además, los farmacéuticos subrayan que hay que tener en cuenta que la biología también va a determinar cómo actúan y se metabolizan los fármacos, condicionando, así, el resultado terapéutico. En este sentido, señalan que la mujer tiene un mayor porcentaje de grasa corporal que el hombre, lo que afecta al volumen de distribución de algunos medicamentos.

A esto hay que añadir que sus riñones tienen menor capacidad de filtración (un 10% inferior que en los hombres) y, por ello, retienen durante más tiempo el fármaco inalterado, que sigue en el torrente sanguíneo, prologando su efecto en el organismo. Igualmente, apuntan que la población femenina tiene un mayor riesgo, entre 1,5 y 1,7 veces superior, de sufrir reacciones adversas a los medicamentos, impactando de forma real en su salud.

A estas diferencias se suman otras de género, que trascienden a la biología, y que hacen que mujeres y hombres expresen sus síntomas de diferente forma. También destacan que hay que tener en cuenta los determinantes sociales de la salud que en la mujer pueden afectar en diferentes grados, llegando incluso a producir inequidades en el acceso a los tratamientos.

EL 71% DE QUIENES EJERCEN EN FARMACIA SON MUJERES

El Consejo General recuerda que el hecho de que el 71 por ciento de quienes ejercen en farmacia sean mujeres hace que sea una profesión "especialmente sensible y consciente" de la importancia de prestar una atención con perspectiva de género y sexo.

A esto, añade que la mujer tiene un papel mayoritario en el liderazgo de la profesión. De hecho, en el conjunto de la organización farmacéutica (que incluye Consejo General, Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Consejos Autonómicos) las mujeres representan el 57,41 por ciento de los cargos frente al 42,59 por ciento ocupados por hombres.

En el caso de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la presencia femenina es mayoritaria, con un 58,77 por ciento de mujeres frente a un 41,23 por ciento de hombres en el conjunto de las juntas de gobierno.

Por último, el Consejo General señala que ha plasmado esa sensibilidad de la profesión con el enfoque de género y sexo en iniciativas concretas que posicionan a las 22.231 farmacias comunitarias de España como "lugares seguros" y con profesionales que acompañan a las pacientes en la prevención y tratamiento de sus patologías con "esta mirada diferenciadora".