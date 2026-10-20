Los farmacéuticos de Salud Pública solicitan al Ministerio de Sanidad la creación de una especialidad propia vía FIR

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública ha presentado ante el Ministerio de Sanidad la documentación necesaria para solicitar la creación de un nuevo título de especialista en Salud Pública para farmacéuticos, que se obtendría por el sistema de residencia (FIR), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 589/2022.

Según afirma la sociedad científica, la propuesta cuenta con el respaldo formal del número de consejerías de sanidad que exige la norma. Así, destaca que la iniciativa responde al mandato que realiza la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que recogió hace 15 años la necesidad de ampliar la especialización en Salud Pública al resto de profesiones sanitarias, además de la médica.

La sociedad subraya que la formación especializada de los farmacéuticos se ha orientado, hasta ahora, hacia ámbitos asistenciales o de laboratorio clínico, sin que existiera un itinerario reglado para aquellos farmacéuticos que trabajan en los campos de la protección de la salud, la inspección sanitaria, la seguridad alimentaria o la salud ambiental, entre otros, a pesar de que estos profesionales cuentan con una dilatada experiencia en estos ámbitos.

La entidad señala que la especialidad ofrecería una formación homogénea a los farmacéuticos que decidan orientar su salida profesional hacia el campo de la Salud Pública. Asimismo, serviría para reconocer a los más de 1.500 farmacéuticos que, según el informe del Ministerio de Sanidad sobre los profesionales de salud pública de las Comunidades Autónomas, ocupan plazas técnicas en los servicios de salud de estas comunidades, además de los farmacéuticos que ejercen en los laboratorios oficiales y en agencias estatales como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

La memoria que acompaña a la solicitud subraya el fortalecimiento que tendría la Salud Pública, dado su carácter multidisciplinar, con la presencia de otras profesiones sanitarias. "Los farmacéuticos venimos a sumar y complementar al resto de profesiones sanitarias, aportando una visión propia y enriquecedora", ha señalado el presidente de la sociedad científica, Claudio Buenestado.

Además, la sociedad indica que el Real Decreto 589/2022 exige, para la creación de una nueva especialidad, que al menos el 50 por ciento de las competencias de la misma sean exclusivas, cifra que se supera ampliamente según el estudio que se incorpora en la memoria presentada por la sociedad científica. Asimismo, requiere de un programa formativo estructurado, que la sociedad científica ha planteado en cuatro años, dentro de unidades docentes multiprofesionales de Salud Pública.

La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad deberá ahora, antes de resolver, recabar informes de los colegios profesionales correspondientes, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, este último con carácter vinculante.