Un fármaco para diabetes mejora el pronóstico tras implante percutáneo de válvula, al margen de la función cardíaca

Archivo - Hipertensión, fonendoscopio, corazón, electrocardiograma - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ALEXANDER RATHS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fármaco dapagliflozina, utilizado para tratar la diabetes tipo 2, mejora el pronóstico de pacientes con estenosis aórtica grave sometidos a implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI, por sus siglas en inglés), de forma independiente a la función cardíaca, según muestra un análisis ampliado del estudio 'DapaTAVI', coordinado por expertos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y de la Sociedad Española de Cardiología.

"Hasta ahora sabíamos que la dapagliflozina mejoraba el pronóstico de los pacientes sometidos a TAVI. Ahora hemos visto que ese beneficio se mantiene tanto en las personas con función ventricular reducida como en aquellas con función preservada", ha explicado el director científico del CNIC, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV), Borja Ibáñez.

El nuevo análisis, publicado en 'European Journal of Heart Failure', incluyó a 1.223 pacientes con estenosis aórtica grave tratados mediante TAVI en 39 hospitales españoles. De ellos, el 17,4 por ciento presentaba una fracción de eyección reducida (menor o igual a 40%), mientras que el resto mantenía una función ventricular superior al 40 por ciento.

Tras un año de seguimiento, los investigadores comprobaron que la dapagliflozina reducía de forma consistente el riesgo combinado de muerte por cualquier causa o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en todos los grupos analizados, según han detallado desde el CNIC.

Los análisis estadísticos mostraron que el efecto beneficioso del tratamiento se mantenía a lo largo de todo el rango de función ventricular, sin diferencias significativas entre pacientes con fracción de eyección reducida y preservada.

"Uno de los hallazgos más relevantes es que el beneficio aparece muy pronto tras la intervención. Durante los primeros meses observamos una reducción significativa de los episodios de insuficiencia cardíaca, precisamente el periodo de mayor vulnerabilidad para estos pacientes", ha precisado el investigador del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y del CNIC Ignacio Amat-Santos, coautor del trabajo.

El tratamiento demostró ser seguro también en pacientes muy mayores, ya que la edad media de los participantes fue de 82 años, considerablemente superior a la de la mayoría de los ensayos previos realizados con inhibidores SGLT2. "Demostrar eficacia y seguridad en este grupo tiene una enorme relevancia asistencial", ha resaltado el director general del CNIC, Valentín Fuster, coautor del estudio.

Para los investigadores, estos resultados refuerzan la idea de que los beneficios cardiovasculares de la dapagliflozina trascienden las clasificaciones tradicionales basadas en la fracción de eyección y actúan sobre mecanismos cardiorrenales fundamentales implicados en la evolución de la insuficiencia cardiaca.

ENFERMEDAD VALVULAR FRECUENTE EN EDADES AVANZADAS

La estenosis aórtica es una de las enfermedades valvulares más frecuentes en las personas de edad avanzada. El procedimiento TAVI, una alternativa menos invasiva para implantar una nueva válvula a través de un cateterismo, ha revolucionado el tratamiento de esta patología, pero una proporción importante de pacientes continúa presentando insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones recurrentes y un elevado riesgo de mortalidad tras la intervención.

En este contexto, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), como la dapagliflozina, han demostrado beneficios cardiovasculares y renales en múltiples ensayos clínicos. Sin embargo, los pacientes con valvulopatías graves habían sido sistemáticamente excluidos de estos estudios, lo que dejaba una importante laguna de conocimiento clínico.

"DapaTAVI' está contribuyendo a cerrar una importante laguna de conocimiento en cardiología clínica", ha señalado el investigador del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo, del CNIC y coordinador del estudio, Sergio Raposeiras-Roubín.

Por su parte, Borja Ibáñez ha destacado que la dapagliflozina "emerge como una opción sencilla, segura y potencialmente aplicable a una amplia mayoría de estos pacientes".