Farmacólogos clínicos alertan de que algunas reacciones a medicamentos se infranotifican debido a la alta carga laboral

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora responsable del Programa de Farmacovigilancia del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, Lina Camacho, ha informado de que los farmacólogos clínicos impulsan la notificación de reacciones adversas a medicamentos (RAM) tanto entre profesionales sanitarios como en la población general, sin embargo, ha alertado de que algunas reacciones tienden a infranotificarse debido a la alta carga laboral.

Según apunta Camacho, los efectos adversos, incluidos aquellos causados por errores de prescripción, dispensación, dosificación o administración con los medicamentos son frecuentes en la práctica clínica.

En este contexto, la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) se une a la celebración de la 10ª Semana de la Seguridad del Medicamento, del 3 al 9 de noviembre de 2025, que en esta edición lleva como lema 'Todos podemos ayudar a que los medicamentos sean más seguros'. La Semana de la Seguridad del Medicamento, #MedSafetyWeek, es una campaña internacional anual impulsada por el Uppsala Monitoring Centre (UMC), centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la vigilancia internacional de medicamentos (farmacovigilancia).

"La farmacología clínica desempeña un papel relevante en la prevención de las RAM en primera instancia. Debemos detectarlas y conocer el patrón que pueden seguir. Por este motivo, impulsar la notificación es uno de los campos en el que concentramos esfuerzos en nuestro día a día", comenta Camacho.

Posterior a su detección, la farmacología clínica evalúa el impacto y las posibles medidas de prevención que puedan realizarse según el contexto de uso de cada medicamento. "Como médicos somos conscientes de que cada paciente es singular y que cada antecedente médico puede hacer que las reacciones se presenten de diferentes maneras. Además, debemos crear barreras (por ejemplo, digitales) para reducir las reacciones adversas graves", señala Camacho.

Por su lado, el cocoordinador del Programa Clínic de Farmacovigilancia del Hospital Clínic de Barcelona, Joaquín Sáez, recuerda que la farmacología clínica "estudia cómo los medicamentos interactúan con el organismo en condiciones reales". "A través de la individualización de tratamientos, el ajuste de dosis según parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, y la evaluación continua de la seguridad, los farmacólogos clínicos contribuyen activamente a minimizar riesgos y optimizar la eficacia terapéutica", comenta.

ERRORES DE MEDICACIÓN

Según los farmacólogos clínicos, los errores de medicación de todo tipo, ya sean de prescripción, dispensación, dosificación o administración, siguen muy presentes en la práctica clínica. Aquellos que causan un daño al paciente, se consideran RAM y se deben notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H).

Además, persisten errores como la prescripción inadecuada en pacientes con insuficiencia renal o hepática, la duplicidad terapéutica, la omisión de interacciones medicamentosas relevantes, y la falta de ajuste en poblaciones especiales como ancianos o niños. También es frecuente la confusión por nombres similares de medicamentos, o, por ejemplo, por formulaciones nuevas con innovadores mecanismos de administración, que a veces son fuente de error. Asimismo, en ocasiones tanto en el entorno hospitalario como en el de Atención Primaria se produce el error de administrar medicamentos en pacientes con alergias conocidas. También se producen fallos al administrar fármacos a pacientes sin la indicación.

Los expertos también coinciden al señalar que, en líneas generales, los pacientes no están suficientemente informados sobre cómo y por qué deben reportar RAM. La doctora responsable del Centre de Farmacovigilància de Catalunya, Glòria Cereza, "necesaria una labor de difusión de información y formación dirigida a la población general, para conseguir su participación no solo en la notificación, sino también su implicación efectiva en el uso seguro de los medicamentos".

Por último, la experta señala que la participación directa de la ciudadanía en la notificación de sospechas de RAM ha crecido desde la introducción del formulario de notificación notificaRAM.es en 2013, y que fue muy significativa con las vacunas frente a la COVID-19.