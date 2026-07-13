Infosalus.- Farmaindustria analiza 172 moléculas en distintas fases regulatorias para ayudar a planificar la llegada de fármacos

Farmaindustria analiza 172 moléculas en distintas fases regulatorias para ayudar a planificar la llegada de fármacos - FARMAINDUSTRIA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha impulsado una iniciativa de 'Horizon Scanning', herramienta de anticipación estratégica a través de la que ha analizado 172 principios activos en distintas fases del proceso regulatorio "para ayudar al Sistema Nacional de Salud (SNS) a planificar la llegada de nuevos medicamentos de forma más eficiente, equitativa y sostenible".

"La anticipación no pretende condicionar los procesos de evaluación, precio o financiación de los medicamentos", ha asegurado la directora de Prestación Farmacéutica y Acceso de esta patronal, Isabel Pineros, quien ha añadido que lo que se busca es "mejorar la preparación del sistema sanitario y facilitar una toma de decisiones más informada, en un sistema sanitario preparado y organizado, cuando la innovación llegue a la práctica clínica".

Así, y debido al avance de la innovación biomédica, por el que cada vez son más las terapias avanzadas, la Medicina personalizada y los tratamientos de nueva generación capaces de modificar el curso de enfermedades, se ha llevado a cabo esta acción, que también contempla terapias cada vez más complejas y especializadas que plantean nuevos desafíos, como la adaptación o reorganización de procesos asistenciales, el desarrollo de nuevas capacidades diagnósticas y la necesidad de recursos especializados.

Es en este marco en el que Farmaindustria ha puesto a disposición del SNS esta herramienta, que se actualizará dos veces al año, y es que Pineros ha subrayado que "anticipar la llegada de innovación con potencial impacto clínico resulta estratégico para que el sistema pueda prepararse y los pacientes puedan acceder a los avances en las mejores condiciones posibles".

De este modo, la primera edición de este informe aborda estas terapias, entre las que se incluyen 47 principios activos actualmente en proceso de evaluación en la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), de los que el 38 por ciento son huérfanos. Por áreas terapéuticas, la más común es la Oncología, que representa una de cada de cuatro moléculas en estudio.

En cuanto al tipo de fármaco, el 28 por ciento son biológicos y el 6 por ciento, terapias avanzadas. Además, se analizan 28 principios activos que ya han recibido una opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) del citado organismo regulatorio, de los cuales un 18 por ciento son terapias avanzadas, el 54 por ciento son huérfanos y el 36 por ciento son oncológicos.

UN TOTAL DE 92 PRINCIPIOS ACTIVOS DEL 'PROGRAMA PRIME'

Además, este análisis incorpora el seguimiento de 92 principios activos incluidos en el 'Programa Prime' (Priority Medicines), que está destinado a potenciar el desarrollo de terapias con resultados iniciales prometedores que no han finalizado aún su desarrollo clínico y que cubren necesidades médicas no cubiertas.

Farmaindustria ha recordado que 'Horizon Scanning' "es una metodología consolidada en Europa, con iniciativas internacionales de referencia, como 'Beneluxa' o la 'Iniciativa Internacional de Horizon Scanning' (IHSI, por sus siglas en inglés), así como otras iniciativas nacionales, como NIHR Innovation Observatory' en Reino Unido, el sistema neerlandés de 'Horizon Scanning', 'Italian Horizon Scanning Project' y el proyecto 'EMERGINCaRE' en Francia".

Al respecto, ha subrayado que conocer de forma prospectiva los medicamentos que pueden llegar en los próximos años "permite a los sistemas identificar con antelación necesidades futuras de recursos, de infraestructuras, de capacidades diagnósticas, organización asistencial y planificación presupuestaria". Ello "puede contribuir a la reducción de incertidumbre, a mejorar la previsibilidad y a ordenar mejor la incorporación de la innovación", ha enfatizado.

'Horizon Scanning' "es una oportunidad para fortalecer la gobernanza de la innovación en España y avanzar hacia modelos de planificación más prospectivos, alineados con los que ya operan en otros sistemas sanitarios europeos", ha continuado, para concluir afirmando que "se enmarca en el compromiso de colaboración desplegada en el marco de la 'Estrategia de la Industria Farmacéutica en España'".