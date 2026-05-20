Infosalus.- Farmaindustria impulsa '+ensayos', una plataforma para acercar la "oportunidad" que suponen los ensayos clínicos

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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria y 18 compañías asociadas, con el apoyo de una treintena de entidades, han impulsado '+ensayos', una plataforma abierta para acercar a los pacientes la "oportunidad" que suponen los ensayos clínicos, en los que España es líder a nivel europeo, una posición que requiere apostar por la innovación si se quiere mantener.

"La investigación clínica permite desarrollar nuevos medicamentos que salvan vidas, curan enfermedades, mejoran la calidad de vida de las personas. Es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos en España", ha destacado el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, en la presentación de la iniciativa, lanzada con motivo del Día Internacional del Ensayo Clínico.

Yermo ha señalado que, gracias a la colaboración entre agentes públicos y privados, se ha creado un ecosistema de ensayos clínicos en España que está "a la vanguardia" desde el punto de vista sanitario, científico, industrial y regulador, y del que se benefician más de 170.000 pacientes y sus familias, así como el sistema sanitario en su conjunto.

Esther Martín, de 51 años, ha relatado su experiencia en un ensayo clínico de esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticaron hace 11 años. "Para mí ha sido la decisión de mi vida", ha resaltado para afirmar que "ha habido un antes y un después" en ella al entrar en este estudio.

Martín ha animado a todos los pacientes a quienes se lo propongan a que participen en un ensayo clínico. "Si te lo están proponiendo por algo es, puede cambiar tu vida, el 'no' ya lo tienes", ha señalado para lamentar que hay "mucho desconocimiento" acerca de qué es un ensayo clínico.

En relación con esta falta de conocimiento, la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Marisol Soengas, ha apuntado que muchos pacientes tienen "respeto" y, a veces, "miedo" a los ensayos clínicos cuando, según ha destacado, "son importantes" para la investigación, ya que ayudan a comparar toxicidad y eficacia, pero también porque ofrecen esperanza de vida a los participantes.

PROTEGER Y PROMOVER LOS ENSAYOS CLÍNICOS

"Tenemos que proteger, promover e intentar hacer todo lo posible para que los ensayos clínicos lleguen a más personas en España", ha subrayado Juan Yermo recordando que aún hay necesidades médicas no cubiertas y advirtiendo de que, aunque el ecosistema nacional "es muy potente", "puede fallar o puede estar en riesgo" si no se actualiza y se asegura la eficiencia de los procesos, sobre todo administrativos.

El director general de Farmaindustria ha contrastado la realidad de España y su "potencial" para seguir expandiéndose con la situación que atraviesa Europa, donde más de 65.000 pacientes, un 10 por ciento, han perdido la oportunidad de acceder a un ensayo en los últimos años, mientras que, por su parte, China está emergiendo en este ámbito.

En este contexto, ha advertido de que el liderazgo de España "no está para nada garantizado" e incluso puede perderse "si no se apuesta claramente por la innovación". Para ello, ha instado a seguir trabajando en la revisión de normativas nacionales y europeas, como la ley de biotecnología, la de medicamentos y productos sanitarios o el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, que considera "claves" para el futuro del liderazgo español.

La directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga, ha destacado que el año pasado se autorizaron en España 962 ensayos clínicos, y ha subrayado que desde la patronal de la industria farmacéutica están trabajando para seguir atrayendo esta investigación al país.

Entre las líneas de actuación, ha detallado que están tratando de fomentar los ensayos clínicos en Atención Primaria, los ensayos clínicos en red, el uso de elementos digitales, los datos y la tecnología, así como todo lo relacionado con diversificar los ensayos clínicos y acercar el ensayo a la "casa" del paciente.

"Creo que estamos en un momento excepcional y España puede seguir liderando la investigación clínica en Europa, pero tiene que haber ese compromiso firme con la innovación y políticas que hagan posibles", ha comentado.

El subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay, ha explicado que también se está trabajando en la descentralización de los ensayos clínicos, que están concentrados en la actualidad principalmente en Madrid y Barcelona. "Tenemos un objetivo de llevar los ensayos por todo el territorio, dar oportunidades a todos los pacientes y seguir protegiendo este activo que nos ayuda a todos a ser mejores", ha resaltado.

PLATAFORMA +ENSAYOS

La plataforma '+ensayos' cuenta con la coordinación de Farmaindustria y el impulso de Abbvie, Almirall, Amgen, Bayer, BeOne, Biogen, BMS, Boehringer Ingelheim, Faes Farma, GSK, J&J, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi y Servier. Se puede acceder a los recursos y testimonios asociados en 'masensayos.com'.

Hasta el momento, una treintena de entidades apoyan la campaña, que sigue abierta a nuevas adhesiones. Junto al Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), respaldan la iniciativa el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Consejo General de Enfermería, Fundación IDIS y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).

También la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

Asimismo, colaboran la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (Regic), Spanish Clinical Research Network (Scren), Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (Reclip), KIDS Barcelona, KIDS Madrid, Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Grupo Solti, Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam), Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), Foro Español de Pacientes (FEP), Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), Eupati España, Fundación Más que Ideas y Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).