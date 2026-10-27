Farmaindustria propone que la próxima legislatura el Gobierno eleve progresivamente la inversión en Sanidad

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria propone a los partidos políticos, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y la próxima legislatura, aumentar progresivamente un punto del PIB en la inversión pública en Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, para "fortalecer y modernizar el sistema", que permitirá que España aumente su capacidad asistencial y se prepare para incorporar la innovación que mejora la vida de los ciudadanos.

"Con esta inversión adicional, se podrá reforzar la prevención con los cribados, el diagnóstico temprano y la inmunización, además de planificar la llegada de la innovación, medir los resultados en salud, consolidar la financiación basada en valor o reforzar los recursos e infraestructuras sanitarias", advierten desde la patronal.

A su juicio, la próxima legislatura "ofrece una nueva oportunidad para que el Gobierno sitúe a la Sanidad entre sus prioridades", por ello pone sobre la mesa tres propuestas para mejorar la salud de los ciudadanos, "reforzar la Sanidad, acelerar el acceso de los pacientes a la innovación y consolidar el liderazgo científico e industrial de España".

De hecho, señala que un aumento sostenido de la inversión en sanidad en un punto del PIB (para alcanzar el 7,5% en 2035) aumentaría el PIB español en más de 200.000 millones de euros en este periodo.

La segunda propuesta es acercar los medicamentos innovadores a todos los pacientes, en este compromiso plantea a los partidos políticos fomentar "un acceso más rápido y equitativo" a los medicamentos innovadores. Para conseguirlo, debe cumplirse con la directiva europea de resolver la financiación de los nuevos medicamentos en 180 días (con una vía rápida de 90 días para innovaciones prioritarias), evitar las diferencias territoriales y aumentar el acceso efectivo a los medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento.

"No debe olvidarse que España es líder en ensayos clínicos, pero aún queda camino por recorrer para alcanzar un liderazgo en disponibilidad de medicamentos, que permitan mejorar la salud y la productividad de los ciudadanos", señala.

En tercer lugar, Farmaindustria propone que la investigación biomédica y la autonomía estratégica se conviertan en políticas de Estado. Entre las propuestas concretas están las de reforzar el liderazgo en ensayos clínicos, con un mayor uso de la tecnología y mayor participación de la atención primaria; la creación de reservas estratégicas para medicamentos críticos, que se reconozca la huella industrial e investigadora en las políticas públicas y posicionar a España como un referente en uso secundario de datos de salud para investigar nuevos tratamientos.

Con las medidas anteriores, afirma que "la industria farmacéutica innovadora está convencida de que España puede consolidar su excelencia científica, conseguir una mayor seguridad de suministro, impulsar más empleo cualificado y ganar en capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias".

Farmaindustria estima que estas medidas suponen una gran oportunidad para España. Con un marco competitivo y predecible, estabilidad regulatoria y las señales adecuadas para la inversión, España podría atraer 21.500 millones de euros de inversión entre 2027 y 2030, alcanzar 30.000 millones de euros en exportaciones y llegar a 81.000 empleos directos en el sector en 2030, con 4.600 nuevas contrataciones anuales.