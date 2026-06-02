Farmaindustria ve el RD de Evaluación de Tecnologías "una oportunidad" para agilizar el acceso a nuevos tratamientos

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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha destacado este martes que el nuevo Real Decreto (RD) por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias supone "una oportunidad" para agilizar el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos, mejorando la forma en que España evalúa la innovación biomédica.

De este modo, Farmaindustria ha valorado la norma aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros como un "paso importante" para modernizar la evaluación de nuevos medicamentos en el sistema sanitario español y para alinear este ámbito con el nuevo marco europeo.

Según ha destacado, el texto incorpora avances en materia de seguridad y previsibilidad del proceso evaluador, además de reforzar la participación de los distintos actores, incluidos pacientes y profesionales sanitarios, evitando duplicidades con Europa. "Esto acerca a España a un modelo más transparente y predecible que puede favorecer la llegada de innovaciones terapéuticas", ha añadido.

En paralelo, ha puesto en valor que el nuevo RD "logra que la evaluación de tecnologías sanitarias se configure como un verdadero proceso administrativo", que lleva aparejadas consecuencias como el reconocimiento expreso del trámite de audiencia a los desarrolladores de tecnologías sanitarias antes de la finalización de los informes de evaluación para que puedan presentar alegaciones en un plazo máximo de 10 días.

Asimismo, el trámite de audiencia permite a las compañías desarrolladoras el acceso al expediente de evaluación y la posibilidad de alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes; y, en el mismo, el desarrollador de las tecnologías sanitarias podrá hacer cualquier alegación sobre cuestiones jurídicas, procedimentales o fácticas, sin tener que limitarse a señalar inexactitudes técnicas.

SU IMPACTO REAL DEPENDE DE SU APLICACIÓN PRÁCTICA

Con todo, Farmaindustria ha precisado que la "clave de su impacto real" en el acceso a la innovación está en su "aplicación práctica", por lo que hay que esperar los futuros desarrollos de la norma, que deberán ser aprobados por el Ministerio de Sanidad en un año, en aspectos como la evaluación presupuestaria, conflictos de interés, los mecanismos de participación de pacientes y expertos o la publicación de evaluaciones, entre otros.

"Este RD debe servir no solo para evaluar mejor, sino para que esa evaluación sea única, evitando reevaluaciones a nivel autonómico, y se conecte de forma efectiva con decisiones rápidas y homogéneas en todo el territorio. Si no se logra ese vínculo, existe el riesgo de añadir complejidad sin mejorar realmente el acceso de los pacientes a la innovación", ha explicado.

Por último, la patronal de la industria farmacéutica ha aseverado que, "en un contexto internacional muy competitivo y con enormes presiones geopolíticas, España no puede quedarse atrás" y ha destacado que una "buena" implementación de este marco normativo puede permitir a la evaluación ser "palanca" para reforzar la sostenibilidad del sistema sanitario, atraer inversión y consolidar el liderazgo del país en investigación biomédica, lo que supondría realizar una apuesta "decidida" por la innovación biofarmacéutica.