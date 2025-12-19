La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas incorpora a SEMES, AEPNYA y SENFC - JOSE LUIS PINDADO

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha anunciado este viernes la incorporación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) y la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica (SENFC), lo que refuerza su objetivo de representar a todas las especialidades médicas reconocidas legalmente en España.

Esta decisión ha sido ratificada en la Asamblea General de FACME, un evento en la presidenta, Cristina Avendaño Solá, ha destacado algunos de los logros logrados a lo largo de 2025, como el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad para canalizar por primera vez fondos públicos hacia las sociedades científico médicas para desarrollar e impartir formaciones médicas continuadas.

Dicha iniciativa permite consolidar el reconocimiento de estas sociedades como "referentes naturales" en la actualización profesional de los médicos especialistas, y permite sentar las bases de un "modelo de colaboración público-profesional" en el que FACME actúa como vehículo de financiación pública a sus miembros.

Este primer programa formativo, financiado con fondos europeos Next Generation EU, ha conseguido más de 16.000 matriculados. La iniciativa ofrece 20 cursos en línea gratuitos de 25 horas, diseñados e impartidos por expertos de estas sociedades, y permanecerá abierta hasta mayo de 2026.

Los cursos cuentan con doble acreditación universitaria y de formación continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el caso de la formación vinculada al sistema sanitario, FACME realiza la acreditación a través de SEAFORMEC, lo que supone una nueva vía de acreditación de FMC que la federación habilita para todas sus sociedades, lo que agiliza el proceso y evita una tramitación tediosa a través de las comunidades autónomas.

Entre las cuestiones abordadas por FACME a lo largo del año ha sido el impulso de la recertificación de los médicos especialistas, un mecanismo "clave" para garantizar la actualización continua de competencias, habilidades y conocimientos a lo largo de la vida profesional, y que se trata de una reivindicación histórica del colectivo médico, orientada a reforzar la calidad asistencial y la confianza de los pacientes.

Así, se encuentra trabajando de forma coordinada con Sanidad en el desarrollo de un modelo nacional de recertificación que reconozca a las sociedades científico-médicas como "actores clave" en la evaluación de las competencias profesionales, y a la Organización Médica Colegial (OMC) como responsable de la validación periódica de la colegiación.

Por su parte, el secretario general de FACME, José María Jover, ha informado sobre las reuniones mantenidas con distintos responsables de Sanidad para agilizar la actualización de los planes formativos de las especialidades y trabajar en el establecimiento de criterios para la creación, evaluación y acceso a los Diplomas de Acreditación (DA) y las Áreas de Capacitación Específica (ACE).

Además, ha presentado la actividad desarrollada por los distintos grupos de trabajo de FACME, que en el ámbito normativo se han encargado de presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En materia de igualdad, el proyecto Mujeres en Medicina en España (WOMEDS) ha evidenciado el estancamiento de la presencia femenina en las presidencias de las sociedades (33 por ciento), pese a que las mujeres representan ya el 58 por ciento de los socios, así como avances desiguales en las Juntas Directivas.

Desde FACME también se ha impulsado la iniciativa 'EnSaludNoSinMujeres', junto a Farmaindustria y Sanidad, con el objetivo de promover una representación más equilibrada de mujeres en los espacios de toma de decisiones del sector sanitario.

Por último, la Asamblea ha acordado las principales líneas de actuación de la federación para 2026, que se centran en afianzar la representatividad oficial de las sociedades científico médicas y en consolidar una asesoría estable e institucional a las administraciones públicas.