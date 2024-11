Infosalus.- La Federación de la Diabetes destaca la importancia de la equidad en el acceso al tratamiento y tecnología disponible

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de la Federación Española de la Diabetes (FEDE), Antonio Lavado, ha señalado, durante la presentación del primer Libro Blanco de la Diabetes, que es importante "mejorar la equidad en el acceso a los tratamientos y tecnología disponibles"; "necesitamos esa equidad para estar todos bien", ha señalado.

Este libro tiene como objetivo entender mejor la evolución de la diabetes en España y en Europa, el avance de los tratamientos, los beneficios de los dispositivos de monitorización de glucosa en tiempo real o el papel de la Inteligencia Artificial (IA). "Hemos intentado hacer un banco de datos de cómo ha estado la diabetes, cómo está en este presente y qué queremos para el futuro. Desde el punto de vista del paciente, este libro es muy importante", ha asegurado Antonio Lavado.

En la actualidad, existen diversos tratamientos para esta patología que muestran eficacia. "En España, la persona que está monitorizada ha ganado en tranquilidad, ha ganado en tratamientos, ha mejorado la adherencia a los tratamientos, por lo tanto ha mejorado su calidad de vida", ha señalado el presidente de la FEDE.

No obstante, asegura que también existe una parte de la población con diabetes que no tiene acceso a estos tratamientos y tecnologías. "Tenemos un problema de equidad entre comunidades, mientras que unas van muy avanzadas, otras van muy atrasadas, lo que genera un gran problema dentro de nuestro colectivo", ha explicado.

"Para 2024, todas las personas con múltiples dosis de insulina tendrían que estar todas monitorizadas y, sin embargo, no van a estarlo porque hay comunidades que no han hecho su trabajo", ha insistido Antonio Lavado.

Son 6.000.000 pacientes los que no tienen visibilidad. Por este motivo, "necesitamos acciones, campañas de prevención, que debe hacer el ministerio. No podemos hacerlo como lo venimos haciendo las asociaciones de pacientes. Es el ministerio el que debe hacer esas aportaciones, esas campañas de prevención para que la diabetes tipo 2, que es la que se puede prevenir, no llegue a los niveles que está llegando", ha apuntado el presidente electo de la federación.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas de Diabetes en la Sociedad Española de Diabetes (SED), Marcos Pazos Cousuelo, habla sobre la falta de equidad en el acceso a la innovación. "La tecnología va muy rápido", ha explicado el representante de la SED, quien apuesta por tener en cuenta este avance e incorporarlo a las consultas.

Por otro lado, asegura que uno de los grandes desafíos en el abordaje de esta patología es la educación terapéutica. "Hemos de ser muy ambiciosos en la educación terapéutica a las personas con diabetes", añade. Asimismo, afirma que esto "es la clave para reforzar la tecnología y la monitorización en concreto".

Con respecto a la calidad asistencial, la coordinadora del Grupo de Trabajo en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Nuria Domínguez Pérez, señala que la introducción de los sistemas de monitorización continua de glucosa "ha revolucionado el manejo de la diabetes". "Hemos pasado de los pinchazos en el dedo para una glucemia capilar puntual a tener el acceso a los datos de forma continua de la glucosa intersticial", ha recordado.

Además, el doctor Ezequiel Arranz ha asegurado que "hoy en día tenemos la suerte" de contar con las nuevas tecnologías como estos sensores, como las aplicaciones en el teléfono móvil, la telemedicina y la inteligencia artificial, que ayudan en el abordaje de la patología.

En este contexto, el responsable de la cátedra de Inteligencia Artificial en Diabetes de la Universidad de Girona, Josep B. Casellas, ha señalado que se espera que la IA "pueda ayudar mucho en la diabetes; no solamente en el manejo, también en el diagnóstico, en el desarrollo de nuevas terapias".

Por último, la directora general de Dexcom, Raquel García Gordón, ha añadido que el reto de la empresa es seguir innovando y seguir haciendo transformación en la monitorización para cubrir las necesidades de los pacientes, "lo máximo posible".