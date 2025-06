La Federación Española de Diabetes advierte de que los glucómetros sin pinchazo a la venta no son fiables

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha advertido que los glucómetros no invasivos, sin pinchazo, que se encuentran en la actualidad a la venta en Internet no son fiables, pues carecen del respaldo y aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

FEDE ha lanzado esta alerta después de detectar la proliferación en Internet, e incluso en medios de comunicación, de anuncios e informaciones acerca de supuestos dispositivos de medición de glucosa no invasivos, que en realidad pueden poner en peligro la seguridad de los pacientes con diabetes o llevarlos a adquirir estos glucómetros que no suponen una solución real para el control de su patología.

Según ha detallado la federación, ha detectado que muchos de los anuncios vienen de páginas fraudulentas que suplantan a marcas reconocidas. En estos casos, no existe ningún fabricante real detrás, y el pedido que llega al domicilio no es más que un oxímetro, tratándose de una estafa.

También ha puntualizado que existen glucómetros de este tipo que se comercializan bajo marcas legales, pero ha reiterado que su eficiencia no está respaldada por la AEMPS. Las propias marcas indican en las especificaciones de producto que los valores que se obtienen de estos dispositivos no son suficientes para la toma de decisiones sanitarias, por lo que deben combinarse con otros métodos probados. En algunos casos, directamente no se recomienda su uso para pacientes con diabetes.

FEDE ha destacado que ya hay una alternativa a las tiras reactivas con muestras de sangre aprobada por la AEMPS para personas con diabetes. Esta consiste en los sistemas de monitorización continua de glucosa, que miden la glucemia a en el líquido intersticial de la parte más superficial de la piel. Según ha referido, estos sensores están cubiertos por la seguridad social para todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 insulinizados con múltiples dosis y también se pueden adquirir en el mercado privado.