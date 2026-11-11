Infosalus.- La Federación Española de Diabetes reivindica equidad territorial, educación terapéutica y asistencia de calidad

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha publicado un manifiesto, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, en el que reivindica la equidad territorial, la educación terapéutica y una asistencia sanitaria de calidad para todas las personas con diabetes, sin dejar de lado la importancia del acompañamiento emocional y un mayor protagonismo de los familiares y cuidadores en la asistencia sanitaria.

Estas prioridades se recogieron mediante una encuesta realizada entre las más de 300 personas que asistieron al último congreso anual de FEDE. Reflejan, por tanto, la visión conjunta de las 18 federaciones y las más de 120 asociaciones locales que forman parte de la entidad.

"Necesitamos que la realidad de la patología sea conocida por toda la sociedad, de forma que podamos reducir su impacto y su avance a través de la educación terapéutica en diabetes, el acompañamiento emocional, el diagnóstico temprano y la prevención", señala Juantxo Remón, presidente en funciones de FEDE.

"El acceso a la tecnología, a los tratamientos y a la educación terapéutica sigue dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida cada paciente, con diferencias añadidas entre zonas urbanas y rurales", explica. En este sentido, FEDE reclama una cartera de servicios equitativa en todo el territorio, con un acceso real a la monitorización continua de glucosa según las recomendaciones clínicas.

La educación terapéutica es uno de los puntos más importantes del Manifiesto, además de una reivindicación histórica de las asociaciones de pacientes. Hasta ahora, han sido en gran medida estas asociaciones quienes han cubierto esta necesidad, formando a pacientes y familias en el manejo de la patología. FEDE considera que debería ser una prestación efectiva del sistema público y reclama, además, un mecanismo oficial y unificado que acredite la formación especializada de la enfermería en diabetes.

El tercer eje tiene que ver con la calidad asistencial y de tecnología sanitaria. Las asociaciones de pacientes reclaman una atención integral y coordinada entre los diferentes niveles asistenciales, con tiempo suficiente en consulta para atender las necesidades individuales. Una garantía de calidad que, consideran, debe extenderse a los dispositivos tecnológicos y médicos, viendo garantizada no solo su calidad sino los suministros a largo plazo.

ABORDAJE TEMPRANO DE LA DIABETES

El abordaje temprano de la diabetes se sitúa también como una de las grandes prioridades del colectivo. En la diabetes tipo 1, la aparición de los cribados de autoanticuerpos permite anticiparse a la patología incluso antes de los primeros síntomas, reduciendo en hasta un 90% los casos de cetoacidosis en el debut. En diabetes tipo 2, la prevención y la intervención temprana sobre factores de riesgo como la obesidad o la hipertensión permiten actuar a tiempo para frenar el desarrollo de la patología.

Ante esta evidencia, FEDE reclama la implementación de cribados de diabetes tipo 1 en edad pediátrica a nivel nacional, así como más recursos destinados a la detección y el abordaje de la diabetes tipo 2 y de sus factores de riesgo.

Por otro lado, piden la participación de los pacientes en las decisiones que les afectan será, cada vez más, un elemento central de las políticas sanitarias. FEDE ha recorrido ya un camino importante -con presencia en la mesa de asociaciones de pacientes, en el Grupo de Expertos de Diabetes del Ministerio de Sanidad y en el comité asesor del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (PENROI)-, pero reivindica dar un paso más para garantizar la presencia de los pacientes en el diseño de las políticas públicas, en la evaluación de la tecnología sanitaria y en la investigación, incluidos los ensayos clínicos.

El Manifiesto recoge, asimismo, otras demandas igualmente prioritarias para el colectivo: el fin de la discriminación social, laboral y educativa de las personas con diabetes; la implantación y estandarización de la enfermería escolar; una mayor inversión en investigación y tecnología; la integración de la asistencia psicológica en la atención sanitaria; y una sanidad verdaderamente centrada en la cronicidad, preparada para acompañar al paciente a lo largo de toda su vida.