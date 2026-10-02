La Federación Española del Hígado (FEH) exige más inversión en ciencia y equidad para tratamientos en cáncer de hígado

Archivo - Hígado. - NADZEYA HAROSHKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Hígado (FEH) pondrá "voz y luz" a la realidad del cáncer de hígado durante este mes de octubre, con el objetivo de terminar con el estigma y exigir políticas de salud pública más ambiciosas, incluyendo mayor inversión en investigación y acceso rápido y equitativo a los tratamientos innovadores.

Octubre es el Mes del Cáncer de Hígado y, en este marco, la FEH pondrá en marcha diferentes acciones para informar a la sociedad, acompañar a los pacientes, derribar los prejuicios que siempre han rodeado a la enfermedad e instar a que se produzcan avances concretos en la atención sanitaria.

A través de sus canales y redes sociales, ofrecerá herramientas prácticas para la adopción de hábitos de vida saludables, en lo que respecta a alimentación, ejercicio físico y consumo de alcohol, así como divulgación científica rigurosa sobre el hepatocarcinoma y el cáncer de vías biliares.

Para la FEH, conocer la evidencia científica es crucial para reforzar los controles de seguimiento, el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos que prevengan el daño hepático.

Según ha explicado, aunque no todas las patologías hepáticas crónicas entrañan el mismo nivel de riesgo, prácticamente cualquier afección capaz de desarrollar cirrosis puede acabar derivando en un hepatocarcinoma (HCC). La evidencia refleja que más del 90 por ciento de los casos de HCC se producen en el contexto de una enfermedad hepática crónica subyacente y, de hecho, más del 80 por ciento de los hepatocarcinomas aparecen en personas que padecen cirrosis.

DERRIBAR PREJUICIOS

Asimismo, las labores de sensibilización buscarán poner fin al prejuicio que asocia el cáncer de hígado con estilos de vida nocivos, lo que ha provocado que muchos pacientes oculten su diagnóstico y vivan su proceso en la sombra. La FEH ha aseverado que esta "invisibilización", además de dificultar el apoyo emocional a los pacientes, frena el reconocimiento social y la prioridad política que requiere una enfermedad de elevado impacto.

El 30 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Hígado, monumentos y edificios emblemáticos de múltiples ciudades de toda España se iluminarán de verde, el color representativo de la patología, como símbolo visual de unión, esperanza y respaldo al colectivo.

La FEH ha invitado a la población, profesionales sanitarios y medios de comunicación a sumarse activamente a esta iniciativa, participar en sus jornadas y difundir los contenidos de la campaña en redes sociales con los 'hashtags' '#YoCuidoMiHígado' y '#PonLuzAlCáncerDeHígado'.