La Federación Estatal LGTBI+ denuncia "importantes barreras de acceso" a las pruebas de VIH en los centros de salud

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado la existencia de "importantes barreras de acceso" a las pruebas de VIH en los centros de salud españoles.

Con motivo del Día Internacional de la Prueba del VIH, la federación ha presentado los resultados de una investigación cualitativa realizada junto la Universidad de Salamanca, que revela que en las localidades donde no existen centros especializados y las pruebas se gestionan a través de Atención Primaria, el testeo se enfrenta a "graves obstáculos".

Además, varias personas que han participado en el estudio de distintos sectores relatan episodios en los que se solicitan pruebas de estado serológico que son rechazadas por el personal sanitario. El rechazo se argumenta por una supuesta falta de necesidad, de riesgo, o de utilidad de unas pruebas cuya realización entra en conflicto con las preferencias, percepciones o estereotipos del personal sanitario encargado de realizarlas.

"El problema es especialmente grave en municipios pequeños, en los que el personal de Atención Primaria está en contacto estrecho con el entorno de quien solicita la prueba. Muchas personas solicitantes pueden sentir vergüenza por compartir aspectos de su vida privada con profesionales que conocen su círculo social o familiar", ha indicado la coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal LGTBI+, Irene Aterido.

Para Aterido, acceder a la prueba debería ser mucho más sencillo. "Debería bastar con exponer la voluntad de hacérsela, sin tener que explicar motivos o justificaciones y sin exponerse a juicios o respuestas estigmatizantes por parte del personal sanitario, como sucede, en muchos casos, en la actualidad", ha explicado.

"En España, más de la mitad de los diagnósticos de VIH siguen siendo tardíos. Sin embargo, un diagnóstico tardío supone una reducción de la calidad y la esperanza de vida, debido a la menor eficacia del tratamiento antirretroviral, además de facilitar la transmisión del virus. Por eso, es imprescindible que desde atención primaria se trabaje en estas ocasiones perdidas en las que no se explora el estado serológico de pacientes que mantienen contacto con el sistema sanitario", ha asegurado Aterido.

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO PARA ELIMINAR BARRERAS

La Federación Estatal LGTBI+ reivindica una mejora sustancial de la información y la formación para el personal sanitario que elimine las barreras de acceso a las pruebas diagnósticas y a la medicación preventiva.

"En la actualidad, la formación está condicionada tanto por la disposición personal de cada profesional para abordar la diversidad sexual, de género y corporal sin prejuicios, como por las posibilidades reales de acceso a formación continuada en un contexto de elevada presión asistencial", ha detallado Aterido.

Según la coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal LGTBI+, la mejora de la formación tiene un impacto directo sobre la calidad asistencial y es especialmente urgente en Atención Primaria y medicina de urgencias, donde, con mayor frecuencia, aparecen situaciones de desconocimiento o respuestas estigmatizantes.

"Por eso, exigimos una formación obligatoria y generalizada, así como la implantación de mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno que permitan que el discurso institucional del Ministerio conecte de manera más efectiva con la práctica clínica cotidiana y con las necesidades reales de las personas usuarias", ha finalizado Aterido.