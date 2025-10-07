FEFE reclama la receta electrónica obligatoria y la reforma del sistema de márgenes para la viabilidad de la farmacia - ANA MORALES

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, ha reclamado durante la inauguración del 'FEFE One Day', la receta electrónica obligatoria, la reforma del sistema de márgenes y menos cargas laborales para garantizar la viabilidad de la farmacia comunitaria.

En su intervención de apertura, ha pedido hacer obligatoria la receta electrónica para los prescriptores y activar de inmediato el Nodo SNS Farma para generalizar precios notificados y suprimir el cupón-precinto, un gesto que, recordó, evitaría costes superiores a 40 millones de euros al año.

Además ha recñamado reformar el sistema de precios de referencia, derogar los recortes de margen en financiados y fijar un suelo de 1 euro de margen por medicamento con actualización automática por IPC, junto a un alivio de la presión laboral y fiscal que, a juicio de FEFE, penaliza a las boticas.

"Hemos aportado 11.000 millones desde el 2000 al Sistema Nacional de Salud (SNS); toca digitalizar, desburocratizar y hacer sostenible el modelo", ha resumido.

FEFE propone aprovechar la receta electrónica para formalizar competencias asistenciales del farmacéutico -sustitución en desabastecimientos o errores de prescripción, intervención en síntomas menores y emergencias, registro digital como libro recetario y participación en vacunación- y extender a todo el país la dispensación colaborativa de medicación ambulatoria y de Dispensación Hospitalaria, ya probada en varias comunidades, con potencial de evitar 11,6 millones de visitas hospitalarias y recuperar 652 millones en productividad.