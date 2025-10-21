Feijóo critica que el Gobierno haya tardado un año en dotar la Ley ELA y exige que las ayudas aprobadas "lleguen ya"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno haya tardado un año en dotar económicamente la Ley ELA y ha exigido que las ayudas aprobadas este martes en Consejo de Ministros "lleguen ya", sin perder "un día más" en trámites.

Así lo ha señalado durante la visita que ha realizado esta mañana a la sede de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto-ley que dota con 500 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para cumplir con la Ley ELA, crea un Grado III+ de dependencia extrema y destina una prestación de 10.000 euros mensuales por paciente para garantizar una atención 24 horas.

El 'popular' ha aseverado que cada día, en España, fallecen tres pacientes de ELA "sin haber recibido las ayudas prometidas", en referencia a la ausencia de financiación que ha persistido durante casi un año desde la entrada en vigor de la Ley 3/2024, de 30 de octubre. "Detrás de cada uno de ellos hay una historia vital y familiar desgarradora", ha aseverado.

Feijóo, que ha estado acompañado en la visita por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha lamentado que "tanto tiempo" sin aprobar estas ayudas "ha costado demasiado sufrimiento y demasiadas vidas. Y cada promesa incumplida ha añadido más dolor a pacientes y familiares".

"No es digno ni humano que el Gobierno haya gastado miles de millones para asuntos que no se han votado en el Parlamento y haya tardado un año en aprobar los recursos para apoyar a los enfermos de ELA, aprobada por ley en el Parlamento. En la España en la que creo nadie debería elegir entre morir o arruinar a su familia", ha afirmado.

Para finalizar, ha insistido en "que no se pierda un día más en trámites" para que las ayudas puedan llegar "ya". "Por los pacientes, por sus familias, por quienes les cuidan, porque ellos también merecen una España que funcione", ha remachado.