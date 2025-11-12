Fenaer y Neumoai piden a las autoridades y a la sociedad reforzar la prevención y el diagnóstico temprano de la neumonía

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (Fenaer) y la Asociación Neumoai han pedido a las autoridades y a la sociedad actuar para reforzar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso equitativo al tratamiento de la neumonía, que en la actualidad es una de las principales causas de muerte evitables en todo el mundo.

El informe más reciente de la Carga Global de Enfermedades muestra que la neumonía causó 2,5 millones de fallecimientos en 2023, un 19 por ciento más que en 2021, de los que cerca de la mitad eran mayores de 70 años y casi un cuarto niños menores de cinco años. En España, provocó 11.365 defunciones, de las que más del 90 por ciento fueron personas de edad avanzada.

"Estos datos confirman la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención, especialmente entre la población vulnerable (...) Es fundamental que las estrategias sanitarias incluyan la vacunación, el diagnóstico precoz y el acceso a terapias adecuadas para evitar muertes que podrían prevenirse", ha subrayado el presidente de Fenaer, Mariano Pastor.

Por su parte, la presidenta de Neumoai, Catia Cilloniz, ha recordado que la neumonía es una enfermedad prevenible y tratable, pero que "la desigualdad en el acceso a la atención médica sigue costando vidas, tanto en países con menos recursos como en entornos de renta alta donde no se aplican suficientes medidas de prevención".

Es por ello por lo que ambas entidades han insistido en la necesidad de implementar políticas integrales que aborden las principales causas y factores de riesgo, entre los que se encuentran la contaminación ambiental y la falta de vacunación.

Entre las medidas que reclaman se encuentra la ampliación de la cobertura vacunal, incluyendo las vacunas neumocócicas, contra la influenza y otras infecciones respiratorias; o la reducción de la exposición a la contaminación del aire, que agrava las infecciones respiratorias y contribuye a millones de muertes anuales.

Asimismo, han instado a mejorar la nutrición y la higiene, al considerarlos factores "clave" para reducir infecciones en la infancia; y garantizar una atención médica temprana y acceso a antibióticos, pulsioximetría y oxígeno terapéutico en todos los niveles asistenciales.

"El compromiso colectivo es esencial para reducir la carga de la neumonía (...) La prevención y la equidad en el acceso a la salud son herramientas imprescindibles para salvar vidas y avanzar hacia un futuro más saludable", han concluido las asociaciones.