Infosalus.- Fenin y la AMCC firman un convenio para afrontar los retos de sostenibilidad en el sistema sanitario

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC) han firmado un convenio de colaboración para afrontar conjuntamente los retos de sostenibilidad ambiental en el sector de la salud.

El acuerdo ha sido suscrito por el secretario general de Fenin, Pablo Crespo, y el secretario general de la AMCC, Pedro Cabrera, en representación de ambas organizaciones. Esta alianza facilita el establecimiento de una colaboración estructurada para alinear la estrategia de sostenibilidad de la industria de tecnología sanitaria con las líneas de actuación de la AMCC, la cocreación de proyectos conjuntos y la generación de conocimiento con impacto clínico, institucional y social.

"La tecnología sanitaria y la sostenibilidad, en todas sus dimensiones, van de la mano. Nuestro sector está comprometido con las políticas ESG, la innovación sostenible y el respeto por el entorno, porque nuestro propósito es mejorar la salud de las personas y un medioambiente mejor también tiene repercusiones importantes en la salud. Las compañías realizan importantísimas inversiones para que las tecnologías que llegan a los pacientes cada vez tengan menor impacto medioambiental, y para asegurar la economía circular de estos productos", ha apuntado Crespo.

Respecto al convenio suscrito, el secretario general de Fenin destaca que "permite establecer nuevas estrategias con los profesionales sanitarios para salvaguardar el medioambiente y consolidar la cultura ESG en el ecosistema sanitario".

Desde la AMCC, su secretario general indica que "este acuerdo supone un paso estratégico para integrar de manera efectiva la sostenibilidad en el corazón del sistema sanitario. La descarbonización del sector no es solo un reto ambiental, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia, la calidad asistencial y la resiliencia de nuestras organizaciones sanitarias".

"La colaboración con Fenin nos permite incorporar la perspectiva tecnológica e industrial a las iniciativas impulsadas desde la profesión médica, favoreciendo soluciones realistas, basadas en la evidencia y alineadas con el marco regulatorio europeo. Solo desde la cooperación entre industria, profesionales y gestores podremos acelerar la transición hacia un modelo sanitario climáticamente responsable", ha añadido Cabrera.

Según informan, este acuerdo contempla, entre otras iniciativas, la creación de un Grupo de Trabajo Mixto Fenin-ACMM sobre sostenibilidad sanitaria, el desarrollo de informes anuales de posicionamiento dirigidos a ciudadanía, clínicos y responsables institucionales, y la difusión de campañas públicas, eventos o reconocimientos conjuntos que visibilicen el compromiso del sector de Tecnología Sanitaria. Asimismo, Fenin participará en el programa de 'Embajadores de Sostenibilidad', impulsado por la AMCC en hospitales públicos y privados.