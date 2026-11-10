Fenin, SEDISA, SERAM y SEC proponen diez medidas para incorporar de forma segura la IA al sistema sanitario

Archivo - Tecnología médica: los médicos utilizan la IA para diagnosticar y mejorar la precisión de los tratamientos. La investigación y el desarrollo médicos innovan en tecnología para mejorar la salud del paciente. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad (SEDISA), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han presentado un informe que recoge diez medidas de consenso para garantizar una incorporación segura, ágil y equitativa de la inteligencia artificial (IA) al sistema sanitario español.

Las entidades pusieron en marcha el proyecto conjunto 'La Tecnología que marca' con el objetivo de impulsar una incorporación segura y eficiente de soluciones basadas en IA, y la exigencia del Marcado CE como garantía de seguridad de las soluciones digitales empleadas en la práctica clínica.

La iniciativa engloba a los actores que son partícipes directos de la incorporación de la IA en la sanidad: la industria, los gestores sanitarios y las especialidades de Radiología y Cardiología, donde se atisba un mayor uso actual e impacto a corto plazo de esta tecnología.

Dentro de las acciones de este proyecto se ha promovido un 'think thank' con representantes de estas entidades y de las administraciones, junto a expertos en regulación y derecho sanitario, innovación y pacientes. Como resultado se ha presentado este informe con diez medidas.

"La IA ya es una realidad y ofrece enormes oportunidades para mejorar la atención y apoyar a los profesionales, pero su implantación debe realizarse con garantías, con criterios claros de evaluación y responsabilidad y situando siempre la seguridad del paciente en el centro. Nuestras compañías tienen ya un importante histórico en el desarrollo de soluciones innovadoras que incorporan IA y queremos trabajar con el resto de actores del ecosistema en aprovechar y optimizar todo su potencial", ha señalado el secretario general de Fenin, Pablo Crespo.

Más allá de refrendar el potencial de esta tecnología, los expertos plantean una incorporación orientada a mejorar los resultados en salud, facilitar la toma de decisiones clínicas, optimizar los recursos sanitarios y favorecer una atención más personalizada, predictiva y eficiente. Asimismo, señalan que debe responder a necesidades asistenciales concretas y estar respaldada por evidencia científica que demuestre su utilidad en condiciones reales de práctica clínica.

Los expertos afirman que existe una elevada cantidad de soluciones basadas en IA que ya están en uso en la atención sanitaria, planteando un escenario en el que es necesario desarrollar y valorar nuevas realidades y medidas regulatorias, administrativas, técnicas, éticas y deontológicas.

MARCADO CE Y REGULACIÓN MDR

Según la primera medida, el Marcado CE y la regulación MDR constituyen las referencias clave que todo profesional debe conocer a la hora de utilizar y confiar en una tecnología que utiliza inteligencia artificial. Para ello, se recomienda disponer de registros o catálogos donde se recojan los algoritmos aprobados, las soluciones con marcado CE, los proyectos en investigación y las iniciativas de desarrollo propio.

Además, el documento apuesta por impulsar la formación de profesionales sanitarios y equipos TIC sobre el uso responsable de la IA, su regulación y sus mecanismos de control. Así como promover una cultura de notificación de incidentes relacionados con el uso de IA en la práctica clínica.

Otra de las medidas defiende definir protocolos claros para la implementación, seguimiento y control de la IA una vez incorporada a la práctica clínica, estableciendo las responsabilidades de cada actor. Igualmente, el documento señala que se debe garantizar transparencia, explicabilidad y conocimiento de la solución. Además de establecer procesos continuos de monitorización y control de calidad antes, durante y después del despliegue de las herramientas de IA.

El trabajo también aboga por establecer procesos continuos de monitorización y control de calidad antes, durante y después del despliegue de las herramientas de IA; desarrollar un modelo de gobernanza coordinado entre los ámbitos nacional, autonómico y hospitalario; desarrollar mecanismos de seguimiento poscomercialización que permitan conocer el funcionamiento de las herramientas de IA una vez incorporadas a la práctica real; establecer vías claras para desarrollar, registrar e incorporar soluciones de IA; e informar, proteger y generar confianza en el paciente.