Publicado 07/04/2026 12:12

FIAPAS pide impulsar una estrategia integral de salud auditiva en España

Imagen de FIAPAS por el Día Mundial de la Salud.
Imagen de FIAPAS por el Día Mundial de la Salud. - FIAPAS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que desarrollen e implementen una estrategia integral de salud auditiva coordinada, basada en el enfoque de derechos y que contemple todo el ciclo vital de las personas.

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, la Confederación ha destacado que la estrategia debe englobar la prevención, la detección precoz, el tratamiento audioprotésico, la intervención logopédica, el apoyo a las familias y la accesibilidad auditiva, así como el acceso a la información y a la comunicación, a lo largo de todas las etapas de la vida.

Para FIAPAS, la prevención constituye el primer paso. Así, alerta sobre los efectos nocivos e irreversibles de la exposición continuada a niveles elevados de ruido, especialmente entre la población joven, debido al uso intensivo de dispositivos electrónicos de audio personales y la creciente presencia de entornos ruidosos.

Además, señala que los efectos en la audición son permanentes y se producen de manera progresiva y sin darse cuenta. "Promover campañas de concienciación y fomentar hábitos saludables de escucha desde edades tempranas resulta esencial para reducir el impacto futuro de la pérdida auditiva", agrega.

La Confederación subraya que, junto a la prevención, la detección precoz debe consolidarse como una prioridad permanente. En este sentido, indica que identificar la sordera de forma temprana es determinante para garantizar el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el aprendizaje en la etapa escolar, así como para evitar a cualquier edad las dificultades de comunicación e interacción social.

En este contexto, FIAPAS valora positivamente la reciente aprobación en comisión en el Senado de una moción para impulsar la detección de la sordera a lo largo de toda la infancia, un avance que, a su jucio, debería traducirse en medidas concretas. "No obstante, esta detección no puede limitarse a las primeras etapas de la vida: es imprescindible extenderla también a la edad adulta y, especialmente, a las personas mayores, donde la pérdida auditiva tiene un fuerte impacto en la autonomía, la participación social y el envejecimiento saludable", detalla.

TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD

FIAPAS afirma que el acceso al tratamiento audioprotésico sigue siendo otro de los grandes desafíos. "Garantizar una cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud pública suficiente, equitativa y homogénea en todo el territorio, así como reducir las barreras administrativas, es fundamental para asegurar que todas las personas puedan beneficiarse de audífonos, implantes y otros recursos que favorecen su autonomía y calidad de vida", apunta.

Asimismo, considera que la accesibilidad auditiva a la información y a la comunicación debe ser entendida como una condición imprescindible para la inclusión. "Es necesario eliminar las barreras de acceso a la información y a la comunicación en los entornos sanitarios, educativos, laborales y sociales mediante el uso de productos de apoyo a la audición, sistemas de bucle magnético, micrófonos remotos o subtitulado que permitan la participación plena de las personas con sordera", añade.

Además, resalta que la intervención logopédica precisa para la rehabilitación auditiva y la intervención en el lenguaje resulta esencial que se contemple en todo el proceso, con la orientación y el apoyo a las familias en todos aquellos momentos que se precise.

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