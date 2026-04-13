Fisioterapeuta señala que el buen tiempo y el cambio de calzado incrementan el riesgo de padecer fascitis plantar

Archivo - Fascitis plantar - DIMA BERLIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buen tiempo y el cambio de calzado elevan el riesgo de padecer fascitis plantar, dolor agudo en el talón que se estima que afecta a uno de cada diez personas a lo largo de su vida, según el fisioterapeuta y profesor de Fisioterapia de la Universidad Europea, Alberto Bermejo.

Este dolor, según el especialista, se trata de un "problema por sobrecarga de la fascia plantar", que es el tejido que recorre la planta del pie desde el talón hasta los dedos. Con la llegada del buen tiempo, el paso "brusco" de un estilo de vida más sedentario a una actividad física intensa supone un "aumento repentino de la carga que soporta la fascia plantar", sin que el tejido haya tenido tiempo de adaptarse.

Por otro lado, el cambio de pasar de un zapato "cerrado y más estructurado" a sandalias o calzado "más plano y flexible" reduce el soporte del arco plantar y cambia la distribución de cargas en el pie. Este círculo vicioso, según Bermejo, explica el motivo por el que las consultas especializadas aumentan en esta estación.

Ante esta situación, existen estrategias que pueden ayudar a mitigar el problema. Bermejo ha señalado que el tratamiento frente a esta condición se basa en tres pilares: educación del paciente, control de la carga y ejercicio terapéutico. Ajustar la intensidad de la actividad sin caer en el reposo absoluto y realizar ejercicios de fortalecimiento progresivo de gemelos y de la musculatura del pie pueden ser "claves para la recuperación".

La prevención, en este sentido, es la "mejor herramienta", por lo que el fisioterapeuta ha recomendado una "adaptación gradual" tanto en el ejercicio como en el calzado, aumentando la intensidad y la distancia de forma progresiva.

"En lugar de cambiar drásticamente de una bota a una sandalia plana, es preferible alternar el calzado o elegir opciones de verano que ofrezcan una mínima estructura y amortiguación", ha explicado.

Sin embargo, aunque estas medidas sean útiles, nunca deben reemplazar el diagnóstico de un profesional. "Si el dolor persiste varias semanas, limita la actividad diaria o empeora, lo más recomendable es acudir a un profesional sanitario", ha concluido Bermejo.