Infosalus.- El Foro de Atención Primaria urge reforzar la formación MIR para garantizar su futuro

Imagen de la jornada. - FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Atención Primaria ha reclamado este martes reforzar de manera urgente la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en las especialidades de Medicina de Familia y Comunitaria y Pediatría de Atención Primaria, para garantizar el futuro de este nivel asistencial y asegurar el relevo generacional.

Así lo han pedido las organizaciones que forman el Foro durante una jornada celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

"Con el inminente proceso de elección de plazas MIR, esta jornada adquiere una especial relevancia como reconocimiento al valor de la formación sanitaria especializada, una garantía de seguridad para los pacientes y de sostenibilidad para el sistema que solo ofrece el modelo MIR", ha señalado Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC y portavoz del Foro.

El Foro ha subrayado que ambas especialidades garantizan la atención integral a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, y constituyen la base de un modelo sanitario accesible, resolutivo y centrado en las personas.

Sin embargo, considera necesario proteger las plazas en Atención Primaria a fin de evitar tensiones en el sistema público, la mejora de la continuidad asistencial, la calidad de la atención, la seguridad asistencial, la orientación integral de este ámbito asistencial y su modelo de intervención holistica.

El Foro insiste en que el sistema MIR debe garantizar no solo el número suficiente de especialistas, sino también una formación de calidad, adaptada a la realidad asistencial de la Atención Primaria. Para ello, considera imprescindible incrementar el presupuesto destinado a la formación sanitaria especializada en Atención Primaria; garantizar tiempo protegido para la docencia en los centros de salud; fortalecer las unidades docentes y los centros de salud docentes como entornos clave para la de especialistas, y asegurar la disponibilidad de tutores acreditados y reconocer su labor docente.

"Es también el momento de afirmar con claridad que la Atención Primaria no puede sostenerse sobre atajos que comprometen la calidad asistencial, y que las plazas de Medicina de Familia y Comunitaria deben ser cubiertas exclusivamente por profesionales con la especialidad correspondiente", ha apuntado Martín.

En este línea la portavoz del Foro ha señalado que la contratación de profesionales sin la titulación oficial no es una solución: "No resuelve el problema estructural de recursos humanos y debilita el modelo de Atención Primaria. Para la semFYC, es una línea roja, porque proteger la formación especializada es proteger la calidad del sistema".

SANIDAD ABORDA LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS SIN ESPECIALIDAD

En este contexto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha participado en la jornada, ha anunciado que el Ministerio ha propuesto a las comunidades autónomas un trabajo para abordar de manera de manera "clara y decidida" la contratación de médicos sin especialidad.

"Somos muy conscientes de que los médicos en todos los ámbitos, pero muy concretamente en la Medicina Familiar y Comunitaria, tienen que ser especialistas", ha resaltado Padilla, quien ha añadido que "si alguien quiere trabajar en una consulta de medicina de familia tiene que tener la especialidad".

Al hilo, el secretario de Estado ha subrayado que se deben eliminar algunos incentivos existentes: "Como por ejemplo, no puede ser que un licenciado sin especialidad esté trabajando en Atención Primaria cobrando lo mismo que un especialista".

Padilla ha detallado que el objetivo es que el programa propuesto a las comunidades autónomas se culmine en los próximos meses en la Comisión de Recursos Humanos.

EL FORO INSTA A UN ACUERDO PARA ACABAR CON LA HUELGA MÉDICA

Por su parte, el vocal de Médicos Rurales de la OMC, Hermenegildo Marcos, ha hecho un llamamiento, en nombre del Foro, para poner fin al conflicto entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad.

"Creo que el entendimiento es fundamental para llegar a un acuerdo. Urge desbloquear la situación con un diálogo real para avanzar con valentía y visión de futuro. Siempre situando los valores del paciente en el centro", ha destacado Marcos.

Para el vocal de Médicos Rurales de la OMC, el acuerdo debe reconocer la especificidad del ejercicio médico para dignificar a la profesión y fortalecer la calidad de la atención y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

"Avanzar es posible, si existe voluntad. Desde este día de la Atención Primaria es una oportunidad para construir consensos y que respondan a lo que la ciudadanía espera de todos nosotros", ha finalizado.

Tras ello, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha agradecido el llamamiento, pero se ha mostrado discreto con las negociaciones, tal y como han pactado con el Comité de Huelga médico: "Ejerzo la discreción que creo que seguramente sea lo que nos lleve a buen puerto".

"Creo que, en términos generales, la Atención Primaria es un espacio generador de consensos, aunque se desarrolle en un contexto de conflicto permanente. Por ello, la petición resulta tanto pertinente como bien recogida", ha finalizado Padilla.