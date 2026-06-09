El Foro Español de Pacientes destaca como "hito" el Proyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Español de Pacientes (FEP) ha destacado que la aprobación del Proyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes por parte del Consejo de Ministros supone un "hito" para entidades, pacientes y familiares que llevan años reclamando un marco jurídico que reconozca el papel de las asociaciones y garantice su participación estructural en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Estamos ante una fecha histórica para las asociaciones de pacientes. Llevamos muchos años reclamando una ley que reconozca nuestro papel y aporte legitimidad a un movimiento asociativo que ha demostrado ser esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema sanitario", ha afirmado el presidente del FEP, Andoni Lorenzo Garmendia.

Desde el foro, a la espera de conocer el texto definitivo que se ha aprobado este martes, han puntualizado que mantienen su "preocupación" sobre algunos aspectos de la norma, que consideran que "requieren una mayor reflexión y concreción durante su tramitación" parlamentaria.

Entre ellos, destacan las cuestiones relacionadas con los criterios de representatividad de las asociaciones, la configuración y funcionamiento del futuro censo de asociaciones de pacientes y la necesidad de definir con mayor precisión qué debe entenderse por asociación de pacientes dentro del marco legal.

"Valoramos muy positivamente el camino iniciado, pero creemos que todavía hay cuestiones importantes que deben clarificarse para garantizar que la ley sea útil, inclusiva y aplicable. Confiamos en que el proceso de tramitación parlamentaria permita mejorar aquellos aspectos que hoy generan dudas en buena parte del movimiento asociativo", ha explicado Lorenzo.

CONSENSO POLÍTICO

Con todo, el FEP ha confiado en que el texto sea analizado con "responsabilidad y espíritu constructivo" por todos los grupos políticos durante su fase parlamentaria, con el objetivo de alcanzar "el mayor consenso posible" en torno a una norma que "trasciende intereses partidistas y responde a una demanda histórica de la sociedad civil organizada".

El Foro Español de Pacientes ha destacado su colaboración y diálogo durante la elaboración de la norma y espera que el resultado final permita avanzar hacia un modelo de participación "más sólido, transparente y representativo".

"Esta cuestión reviste una especial importancia para nuestra organización, ya que somos la única entidad que agrupa de forma transversal a asociaciones de pacientes de muy diversa naturaleza, representando a personas con enfermedades crónicas, agudas, raras y otras condiciones de salud", ha detallado para afirmar que esto le otorga una "visión global" de las necesidades de los pacientes y también una "especial responsabilidad" en la defensa de una participación inclusiva, equitativa y representativa.

Para concluir, ha subrayado que seguirá trabajando para que la futura norma responda a las necesidades reales de las asociaciones y contribuya a construir un sistema sanitario más participativo, más cercano y centrado en las personas.