El Foro Español de Pacientes respalda la continuidad de Andoni Lorenzo como presidente

El presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo. - FEP

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones miembro del Foro Español de Pacientes (FEP) han respaldado durante la Asamblea General celebrada este miércoles la continuidad de Andoni Lorenzo como presidente de la entidad, de forma que afrontará su tercer mandato durante los próximos cuatro años, acompañado de su Junta Directiva.

Durante la Asamblea, Lorenzo ha reivindicado la solidez de su nuevo Plan Estratégico para los años 2026-2030, que constituye la hoja de ruta de la organización en un momento calificado como "histórico" para el asociacionismo de pacientes en España, que se llevará a cabo con "responsabilidad, compromiso, esfuerzo y lealtad".

Este plan estratégico se articula en torno a cuatro ejes, como son promover una participación real de los pacientes, efectiva, transversal y estructurada en la definición y aplicación de políticas públicas en materia de salud; y defender los derechos y necesidades, tanto de los pacientes, sus familiares y cuidadores, como de sus organizaciones representativas.

Asimismo, visibilizar y articular una comunicación estratégica, intensificando la relación con los medios siempre desde el punto de vista estratégico, de incidencia política y de liderazgo responsable institucional; y trabajar en el marco de una creciente proyección internacional, desde el compromiso con las instituciones europeas y una interlocución fluida con las redes y consorcios globales.

El FEP ha puesto en valor la gestión que han desarrollado durante estos años Andoni Lorenzo y su equipo, contribuyendo a consolidar al Foro como interlocutor estratégico ante las administraciones públicas, los profesionales sanitarios y los agentes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Siempre con el objetivo de "ser la voz del paciente en democracia", según ha destacado Lorenzo.

Lorenzo ha detallado que España necesita un sistema sanitario basado en la integridad y la cogobernanza, donde la voz del paciente no solo sea escuchada, sino factor ineludible en la toma de decisiones. En este sentido, ha defendido "un activismo basado en la evidencia", centrado en la eficiencia del sistema, la transparencia, la participación activa, la equidad territorial y el acceso a la innovación, y ha reivindica una "transformación digital con rostro humano", donde la tecnología facilite una mejor relación clínica y la humanización asistencial.

La Asamblea también ha revalidado a la Junta Directiva, que integran, además de Andoni Lorenzo, la vicepresidenta primera, Raquel Sánchez; el vicepresidente segundo y tesorero, Santiago Alfonso; la secretaria, Teresa Tejero; y los vocales Elena Moya, Eva García, Luisa Fernanda Panadero, Ana López, Mariano Pastor y Bernard Gaspar Martínez.