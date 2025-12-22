Infosalus.- Foro de Médicos de AP critica la poca participación de sociedades científicas en el Manual de Evaluación del Plan de AP

Archivo - Telemedicina - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos de Atención Primaria (AP) ha valorado positivamente el Manual de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aunque ha mostrado su preocupación por la "escasa participación directa" del Grupo de Trabajo Técnico de Atención Primaria en la definición de la estrategia, grupo que integra a sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Desde el Foro se partía de la expectativa de poder acceder a la información remitida por las comunidades autónomas y contribuir activamente con propuestas de mejora. No obstante, finalmente dicha información solo será conocida en el marco de la revisión anual.

Así se ha mostrado el Foro, que ha analizado la aprobación del Manual de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, ratificado el pasado viernes 12 de diciembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano que integra al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas.

Así, por ejemplo, los resultados correspondientes a 2025 se conocerán antes de marzo de 2026, momento en el que se aprobará y hará público el grado de cumplimiento de las distintas evaluaciones y acciones del Plan. "Este procedimiento limita la posibilidad de que las sociedades científicas puedan plantear dudas, observaciones o matices sobre los datos aportados por las comunidades autónomas o el propio Ministerio, a pesar de su conocimiento directo de la realidad de la Atención Primaria en el conjunto del Estado", explican.

Para el Foro, la aprobación de este Manual de Evaluación, en continuidad con el Plan de Acción aprobado el año anterior, constituye en principio un "paso positivo" para la mejora de la Atención Primaria en España. No obstante, el Foro de Médicos de AP advierte de que el modelo finalmente aprobado puede generar determinadas dificultades, por lo que considera necesario realizar un seguimiento crítico y continuo de su desarrollo e implementación.

El objetivo del Manual es evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Acción a través de una serie de indicadores que serán recopilados mayoritariamente por las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas y posteriormente remitidos al Ministerio de Sanidad.

En este sentido, el Foro subraya la importancia no solo de la recogida de datos, sino también del análisis posterior y reiterado de los mismos, ya que, a su juicio, una interpretación inadecuada de la información enviada podría dar lugar a respuestas erróneas en la aplicación del Plan de Acción.