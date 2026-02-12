Infosalus.- El Foro de Médicos de Atención Primaria pide diálogo "real y constructivo" para evitar la huelga médica

Imagen de la reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria. - FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos de Atención Primaria ha realizado un llamamiento al diálogo "real y constructivo" entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga para acercar posturas y evitar la huelga convocada contra el Estatuto Marco que, a su juicio, tendrá "gran repercusión en la atención de los pacientes".

Este es el acuerdo al que llegó el Foro el pasado 10 de febrero, durante su reunión mensual, en la que también avanzó en el diseño del programa del Día de la Atención Primaria 2026, que se celebrará en la sede de la OMC el próximo 14 de abril.

Asimismo, el Foro ha mostrado su preocupación y postura en contra del ejercicio de la medicina de familia o la pediatría de atención primaria por parte de médicos sin el correspondiente título de la especialidad. Además, asegura que esta situación se verá agravada considerablemente con la medida anunciada por La Rioja en relación con la estabilización por OPE para médicos sin especialidad.

En este sentido, el Foro sostiene que esta medida afectará a los estándares de calidad en la atención a los pacientes y al prestigio de la especialidad que, aunque presenta problemas de atracción y retención de médicos, no deberían abordarse, a su juicio, mediante esta iniciativa.

Las entidades y sociedades que forman parte del Foro de Médicos de Atención Primaria son: la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médica Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMG), y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).