El Foro de la Profesión Médica anima a secundar la huelga contra el borrador del Estatuto Marco

Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi, a 9 de diciembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España). El sindicato reclama un estatuto propio para su sector y por ello inician una huelga que durará hasta el próximo vier - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Profesión Médica ha animado este miércoles a secundar las jornadas de huelga restantes contra el borrador del Estatuto Marco, que se prolongarán hasta este viernes, mostrando así su respaldo a los paros convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

El Foro ha apuntado que la primera jornada de huelga celebrada este martes tuvo "elevados datos de seguimiento" y ha insistido en la importancia de la movilización para mostrar que el último borrador del Estatuto Marco presentado por Sanidad sigue siendo "insuficiente" y no plasma una auténtica mejora de las condiciones laborales de los profesionales que permita garantizar la mejor calidad asistencial.

En este sentido, desde el Foro han reivindicado la necesidad de un Estatuto Marco propio para el colectivo médico que regule las especiales condiciones de formación y responsabilidad de estos profesionales, señalando que "no hay mejor manera de captar y retener talento en el Sistema Nacional de Salud" (SNS).

Las organizaciones del Foro han animado a la participación en estas cuatro jornadas consecutivas de huelga que se desarrollan hasta este viernes para mostrar el rechazo unánime del colectivo a un proyecto de norma que "sigue lejos" de cumplir con las reivindicaciones mínimas que exigen los profesionales.

DEFENSA DE UN ESTATUTO PROPIO

El secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), José María Rodríguez, ha defendido este miércoles la necesidad de un Estatuto propio para la profesión médica durante una rueda de prensa en la que se ha presentado una guía pionera para abordar el dolor agudo.

Según ha comentado, la ministra de Sanidad, Mónica García, reivindicaba en una manifestación de 2018 el fin de las guardias de 24 horas y su cotización, mientras que ahora rechaza esta opción para los médicos.

"Las guardias durante 24 horas, que producían médicos cansados que no funcionaban bien, que encima no cotizaban a la seguridad social, eso que ella pedía en el 2018, ahora resulta que nos lo está negando", ha aseverado.