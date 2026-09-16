Foro de Profesión Médica exige un intergrupo parlamentario para estudiar el Estatuto Marco y lograr soluciones comunes - FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Profesión Médica ha exigido la creación de un intergrupo parlamentario para el estudio del Proyecto de Ley de Estatuto Marco y así dar "una respuesta de Estado" al futuro de estos profesionales mediante la obtención de soluciones compartidas.

El proceso de elaboración de la norma "ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para alcanzar un consenso amplio que permita dar respuesta a la complejidad y a las particularidades de la profesión médica", han indicado los miembros del órgano, que son el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Representantes de todos ellos han celebrado una reunión en la que han reclamado "abrir una nueva vía de diálogo que permita acercar posiciones" en relación con el texto enviado al Congreso de los Diputados y que en ella participen las diferentes fuerzas políticas, las Administraciones y las organizaciones profesionales, sindicales y científicas.

Es necesario "abordar las cuestiones que permanecen abiertas con el objetivo de avanzar hacia un marco que pueda contar con el mayor respaldo posible de la profesión médica", han sostenido, por lo que han subrayado que el proyecto de ley debe recoger -durante su tramitación parlamentaria- las principales reivindicaciones. Así, es requerible que se modifiquen "los aspectos esenciales que impiden una interlocución directa", han afirmado, reclamando, por contra, que la norma "no avance en los términos actuales".

AFECTA DIRECTAMENTE A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

En este sentido, han afirmado que "una cuestión que afecta directamente a la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) merece un debate institucional amplio, transparente y plural, que complemente y favorezca el necesario diálogo y negociación con los representantes de los profesionales". El objetivo es "construir consensos y encontrar soluciones que conjuguen las necesidades de los profesionales, los pacientes y el SNS", han insistido.

Con todo, los integrantes del Foro de la Profesión Médica han demandado "un ámbito de representación y negociación propio donde se aborden las especificidades de la profesión médica, como son jornadas, guardias, responsabilidad profesional, organización asistencial, planificación de recursos humanos, fidelización y reconocimiento de las particularidades del ejercicio médico". Las cuestiones expuestas "requieren respuestas capaces de integrar las diferentes perspectivas existentes y reconocer adecuadamente la singularidad de la profesión", han enfatizado.

Por último, y tras sostener que se debe "transformar las diferencias existentes en una oportunidad para el diálogo" con la meta común de "alcanzar el mayor consenso posible sobre un marco que condicionará durante años el ejercicio de la profesión médica", han emplazado a los agentes implicados "a favorecer este espacio de encuentro y mantener abiertas todas las vías de diálogo necesarias para alcanzar un acuerdo ampliamente compartido".