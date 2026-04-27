El Foro de la Profesión Médica expresa su "total apoyo" al Comité de Huelga en la tercera semana de paros

Archivo - Manifestante con pancarta con lema 'Pedimos que nos cuiden para cuidarte mejor' durante la manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, a 15 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La manifestación, organizada por l - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Profesión Médica ha trasladado este lunes su "total apoyo" y respaldo al Comité de Huelga en la tercera semana de paros que mantiene convocada hasta este jueves para expresar el "profundo malestar" que arrastra el colectivo médico y facultativo desde hace años.

"Los profesionales médicos continúan enfrentándose a una situación de precariedad estructural que afecta tanto a sus condiciones laborales como a la calidad asistencial que pueden ofrecer", ha aseverado el Foro en un comunicado.

Entre las principales reivindicaciones, ha recordado que se encuentran la necesidad de una adecuada regulación de las guardias, incluyendo el reconocimiento efectivo de todas las horas trabajadas mediante un coeficiente corrector, y la falta de tiempo real para el desarrollo de la formación médica continuada, imprescindible para garantizar la excelencia del sistema sanitario.

El Foro también ha subrayado la importancia de que los médicos participen de forma activa y efectiva en los espacios de gobernanza del sistema sanitario, contribuyendo con su conocimiento y experiencia a la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, ha advertido sobre el "preocupante incremento" de las agresiones a profesionales sanitarios, un fenómeno que considera "intolerable" y ante el que el colectivo médico manifiesta su firme rechazo y hartazgo.

Por todo ello, el Foro de la Profesión Médica respalda al Comité de Huelga y anima a que se continúe avanzando en un proceso de negociación "real y eficaz" con el Ministerio de Sanidad que permita dar respuesta a estas demandas históricas y garantizar unas condiciones dignas para los médicos y una atención de calidad para los ciudadanos.