Infosalus.- El Foro de la Profesión Médica respalda las nuevas movilizaciones convocadas contra el borrador del Estatuto Marco

El Foro de la Profesión Médica ha manifestado este miércoles su respaldo a las nuevas movilizaciones convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para las próximas semanas, que se concretan en una manifestación en Madrid el 15 de noviembre y 4 jornadas consecutivas de huelga nacional del 9 al 12 de diciembre, ambas acciones como parte de la campaña de movilizaciones iniciada en enero para mostrar el rechazo al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

"La falta de avances entre el Comité de Huelga y el Ministerio ha provocado que las organizaciones del Foro se mantengan en la posición manifestada previamente de considerar insuficientes las propuestas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la mejor calidad asistencial posible a la población", explican desde el Foro.

Asimismo, recuerdan que la mejor manera de captar y retener talento en el Sistema Nacional de Salud para poder prestar una mejor atención a los pacientes es que se elabore una "normativa específica" que "regule de manera adecuada al colectivo, garantizando la calidad asistencial, la excelencia profesional, la eficiencia del SNS y la seguridad de los pacientes".

Por este motivo, ante el "nulo avance" en las negociaciones y como ya hicieran en el inicio de las movilizaciones y durante las dos primeras jornadas de huelga del 13 de junio y el 3 de octubre, las organizaciones del Foro respaldan tanto la manifestación convocada para el próximo sábado 15 de noviembre en Madrid como las 4 jornadas consecutivas de paro nacional que tendrán lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Acciones a las que llaman a participar a todos los profesionales del SNS como forma de "mostrar la unanimidad del colectivo" en el rechazo a un proyecto de norma que siguen considerando "insuficiente" para las mejoras que reclaman.