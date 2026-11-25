Un laboratorio de la Fundació Pasqual Maragall. - FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pasqual Maragall destinará 1,6 millones a 2 proyectos de investigación para tratar el Alzheimer desde las fases iniciales, en el marco del Pasqual Maragall Researchers Programme 2025.

La financiación, durante un periodo de 2 a 5 años, permitirá desarrollar los proyectos 'SynReQuanta', de Cristina Malagelada (Universitat de Barcelona), y 'ReTune-AD', de Manuel Valero (Hospital del Mar Research Institute), informa la fundación en un comunicado este miércoles.

SynReQuanta quiere recuperar y proteger las sinapsis --conexiones entre neuronas-- que se pierden con la enfermedad, y para ello explorará unas partículas diminutas que transportan moléculas protectoras al cerebro que se administran por la nariz.

El enfoque se probará primero en células cultivadas en el laboratorio y, después, en modelos animales de la enfermedad, para ver su efecto sobre las conexiones entre neuronas y la memoria.

RETUNE-AD

ReTune-AD parte de que los ritmos eléctricos del cerebro se alteran antes de que las neuronas mueran: el equipo identificará qué grupos de neuronas pierden primero esta coordinación, y evaluará si una estimulación aplicada con precisión puede restaurar su actividad.

Después usará una técnica de estimulación eléctrica no invasiva para "resintonizar" los ritmos del cerebro y ver si mejora la memoria en modelos animales.