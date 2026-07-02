Fundación Aladina destaca la importancia de complementar los avances médicos con programas de apoyo emocional y social

I Jornada Científico-Asistencial para Oncólogos Pediátricos de Fundación Aladina, en colaboración con Fundación Mutual Médica. - FUNDACIÓN ALADINA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Aladina, Ishtar Espejo, ha destacado la importancia de complementar los avances médicos con programas de apoyo emocional, psicológico y social que ayuden a mejorar la supervivencia, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Así lo ha señalado en el marco de la I Jornada Científico-Asistencial para Oncólogos Pediátricos de Fundación Aladina, organizada con la colaboración de la Fundación Mutual Médica para, entre otros, reforzar la formación de médicos jóvenes, generar espacios de intercambio de conocimiento y visibilizar el valor del acompañamiento integral al paciente más allá del tratamiento médico.

La sesión de la mañana, que ha sido inaugurada por el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, y la presidenta del jurado de los Premios a la Investigación Mutual Médica, Pilar Tornos, ha permitido a los médicos becados por la Fundación Aladina acceder a espacios exclusivos de formación, mentoría y 'networking' junto a jefes de servicio y especialistas de referencia.

Las sesiones han girado en torno a algunos de los principales desafíos que afronta la oncología pediátrica en España, desde la investigación y la innovación clínica hasta la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas, el desarrollo profesional de los especialistas y la necesidad de seguir fortaleciendo la calidad asistencial.

"Desde la Fundación Mutual Médica creemos firmemente que la excelencia asistencial solo es posible cuando se sustenta sobre tres pilares fundamentales: la formación continua, la investigación y el bienestar del profesional sanitario", ha apuntado la presidenta del jurado de los Premios a la Investigación Mutual Médica y tesorera de Fundación Mutual Médica, Pilar Tornos, quien ha destacado que este encuentro representa la unión de estos elementos.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

En la sesión de tarde, donde se ha profundizado en la reflexión del modelo de oncología pediátrica que España necesita para afrontar retos presentes y futuros, el director de St. Jude Global, Carlos Rodríguez-Galindo, ha ofrecido una visión internacional sobre la evolución de la oncología pediátrica y ha moderado la mesa de debate 'Construyendo el modelo de oncología pediátrica que queremos para España'.

Durante el encuentro, el jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Antonio Pérez, ha analizado el papel que pueden desempeñar los Comprehensive Cancer Centers como estructuras capaces de integrar asistencia, investigación e innovación para mejorar los resultados clínicos y favorecer una atención más coordinada y especializada.

Por su parte, la jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Adela Cañete, ha destacado la importancia que la Oncología Pediátrica sea reconocida como especialidad médica, una reivindicación histórica del sector que busca garantizar una formación específica y una mayor excelencia asistencial.

La oncóloga pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia Irene Jiménez ha centrado su intervención en el potencial de la medicina genómica para transformar el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, así como en la necesidad de seguir impulsando la incorporación y formación de nuevas generaciones de especialistas.

Por su parte, la directora general de Fundación Mutual Médica, Anna Morales Ballús, ha puesto en valor las colaboraciones público-privadas como herramienta para impulsar proyectos que mejoren la eficiencia de los equipos médicos, favorezcan la innovación y contribuyan a fortalecer el sistema sanitario.

Los participantes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de oncología pediátrica cada vez más especializado, colaborativo e innovador, capaz de integrar la excelencia clínica, la investigación, la formación de talento joven y el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias.

En la clausura, Paco Arango ha destacado que esta primera Jornada Científico-Asistencial supone un paso más en la apuesta de Aladina por contribuir activamente al desarrollo de la oncología pediátrica en España y por generar espacios de encuentro que favorezcan el intercambio de conocimiento y la mejora continua de la atención a los pacientes.

Tras ello, se ha hecho entrega del Premio Lorena Díez a la directora de Hospitales de Aladina, Lorena Díez, que da nombre al galardón, por su trayectoria dentro de la Fundación. A su vez, el Premio de Honor de Aladina ha reconocido al director de St. Jude Global, Carlos Rodríguez-Galindo, como homenaje a toda su carrera dentro de la oncología pediátrica.