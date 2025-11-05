La Fundación Alcohol y Sociedad celebra el descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes reflejado en ESTUDES

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) ha mostrado su satisfacción ante los resultados de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 2025), presentada este miércoles por el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que reflejan un descenso histórico y generalizado en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes de 14 a 18 años.

En el caso del alcohol, los datos muestran una tendencia claramente positiva, ya que se ha producido una disminución del porcentaje de jóvenes que declara haber consumido bebidas alcohólicas, tanto alguna vez en la vida como en los últimos 12 meses y en el último mes. También se reduce la proporción de quienes reconocen haberse emborrachado o haber practicado 'binge drinking', situándose ambos indicadores en sus niveles más bajos desde el año 2000.

Para la Fundación Alcohol y Sociedad, estos resultados confirman que las políticas de prevención, la educación en hábitos responsables y la colaboración entre administraciones, familias, centros educativos y entidades sociales están dando resultados.

"Es una magnífica noticia comprobar que los esfuerzos colectivos en materia de educación y prevención están dando sus frutos, consolidando una tendencia de descenso que se viene observando en los últimos años, con una reducción real del consumo y de las conductas de riesgo entre los menores. Estos datos refuerzan la importancia de seguir trabajando desde la información, la concienciación y la formación de los jóvenes y sus familias para que comprendan que el alcohol no tiene cabida en su etapa de desarrollo", ha señalado la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, Silvia Jato.

"La clave está en la educación. Cuando los jóvenes reciben información veraz, comprensible y cercana, son capaces de tomar decisiones más conscientes y responsables. Los datos de ESTUDES nos animan a continuar por este camino", ha añadido Jato.

De este modo, la Fundación reitera su compromiso de seguir colaborando con las instituciones públicas y privadas en la prevención del consumo de alcohol en menores, impulsando programas de sensibilización y formación que promuevan una juventud más informada, sana y responsable.