Infosalus.- Fundación CRIS destaca la necesidad de realizar ensayos pragmáticos para optimizar terapias ya existentes

Archivo - Medicamentos analizados en un laboratorio. - MEGAFLOPP/ISTOCK - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha destacado el valor de los ensayos pragmáticos, que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes optimizando terapias ya existentes, por lo que ha apuntado que financiar este tipo de proyectos es "esencial".

Así lo ha reivindicado en el Día Internacional del Ensayo Clínico, en el que ha explicado que estos estudios se centran en demostrar si un nuevo tratamiento funciona y es seguro, mientras que los pragmáticos buscan entender cómo hacer un mejor uso de terapias ya aprobadas.

En esta línea, ha detallado que la pregunta ya no es solo "¿funciona este tratamiento?", sino también "¿podemos tratar igual de bien con menos toxicidad?" o "¿qué terapia es mejor para cada paciente?". Estas cuestiones, a su juicio, pueden marcar una "enorme diferencia" para muchos pacientes de cáncer.

Pese a ello, la entidad ha lamentado que cuesta encontrar financiación para muchos estudios pragmáticos, en comparación con lo que sucede en el caso de ensayos que evalúan una nueva terapia.

Ante esta necesidad, CRIS lanzó en 2022 una convocatoria internacional específica de ensayos clínicos pragmáticos junto al Institut Gustave Roussy de París, con la que ha conseguido destinar hasta el momento más de dos millones de euros a financiar este tipo de proyectos.

La iniciativa conecta algunos de los principales hospitales y centros de investigación europeos con el objetivo de acelerar estudios capaces de modificar protocolos clínicos internacionales y beneficiar directamente a los pacientes.

PROYECTOS FINANCIADOS

Uno de los nuevos proyectos financiados este año por CRIS es el ensayo internacional 'OPT-PEMBRO', liderado por la doctora Joana Mourato Ribeiro, del Institut Gustave Roussy, y la doctora Mafalda Oliveira, del Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), de Barcelona.

El ensayo busca demostrar si es posible suspender de forma segura la inmunoterapia en aquellas pacientes de cáncer de mama triple negativo con respuesta completa, para evitar toxicidades innecesarias, mejorar la calidad de vida y reducir el impacto económico sobre los sistemas sanitarios.

Además de este ensayo, seleccionado en 2026, CRIS Contra el Cáncer ya financia otros cinco ensayos internacionales que buscan hacer la hemato-oncología más precisa, más humana y menos tóxica.

De manera similar al ensayo 'OPT-PEMBRO', las doctoras Barbara Pistilli, del Institut Gustave Roussy, y Mafalda Oliveira investigan en 'ETNA-cohort2' qué pacientes con cáncer de mama triple negativo y buen pronóstico podrían evitar quimioterapia tras la cirugía, reduciendo así secuelas y toxicidad innecesaria.

Por su parte, las doctoras Laurence Albiges, del Institut Gustave Roussy, y Cristina Suárez, del VHIO, trabajan conjuntamente en 'CARE-1' para identificar qué combinación de inmunoterapia es la más adecuada para cada paciente con cáncer de riñón, avanzando hacia tratamientos más personalizados y eficaces.

La fundación ha destacado a su vez el trabajo 'PULSE', en el que los doctores Benjamin Besse, del Institut Gustave Roussy, y Luis Paz-Ares, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, buscan definir la frecuencia ideal de administración de inmunoterapia en cáncer de pulmón para mantener la eficacia a la vez que se reducen al máximo los efectos secundarios.

En 'SEVENAZA', los doctores Christophe Willekens, del Institut Gustave Roussy, y Pau Montesinos, del Hospital Universitario La Fe de Valencia, estudian si reducir la duración de determinados tratamientos en leucemia mieloide aguda puede mantener la eficacia terapéutica, con el fin de disminuir la toxicidad en pacientes vulnerables.

Respecto al ensayo 'LOWTOX', la doctora Rocío García Carbonero, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y el doctor Eric Baudin, del Institut Gustave Roussy, lideran un ensayo en tumores neuroendocrinos para optimizar la dosis de radioligandos, tratamientos que funcionan como misiles teledirigidos y llevan la radiación directamente al tumor en tumores neuroendocrinos. El objetivo de los investigadores es reducir efectos secundarios hematológicos y mejorar la personalización terapéutica.