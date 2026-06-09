Fundación CRIS financia un estudio para entender el cáncer de próstata agresivo en jóvenes

Archivo - Prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha informado este martes de que va a destinar cerca de un millón de euros a un proyecto que estudiará durante los próximos cinco años por qué algunos hombres desarrollan cáncer de próstata agresivo a edades tempranas y cómo mejorar su detección y tratamiento, a través del análisis de bases genéticas y moleculares.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en los países desarrollados. Aunque su diagnóstico es habitual a edades avanzadas, los especialistas están detectando un aumento de los casos en hombres menores de 55 años, muchos de ellos ya con enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico.

En este contexto, el proyecto que financia CRIS Contra el Cáncer, liderado por los doctores Elena Castro y David Olmos en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, analizará muestras de ADN de 1.300 hombres diagnosticados antes de los 55 años y las comparará con las de pacientes mayores de 75 años también afectados por cáncer de próstata.

A partir de ello, los investigadores estudiarán factores genéticos hereditarios, alteraciones moleculares y características biológicas de los tumores para comprender qué hace que algunos cánceres aparezcan antes y sean más agresivos.

Los resultados también se contrastarán con los datos del ensayo clínico internacional 'Stampede', uno de los mayores estudios del mundo en cáncer de próstata, que cuenta con más de 12.000 pacientes.

POSIBLES IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Según ha destacado la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la información obtenida podría ayudar a identificar con mayor precisión a los pacientes de riesgo y avanzar hacia una medicina más personalizada.

El estudio, uno de los más completos en este ámbito teniendo en cuenta la dimensión de la cohorte estudiada y la profundidad de los análisis, busca mejorar la detección, prevención y tratamiento del cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes y tener una aplicación clínica directa en el futuro.

Aunque la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostican cuando la enfermedad aún está localizada y tienen muy buen pronóstico, existen tumores especialmente agresivos que pueden extenderse rápidamente. Cada año, cerca de 6.000 hombres fallecen por esta enfermedad en España.

La inversión de CRIS Contra el Cáncer permitirá aplicar tecnologías genómicas de última generación, incorporar personal investigador especializado y validar los hallazgos en cohortes internacionales independientes.